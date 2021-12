Six nouveaux hôtels vont voir le jour dans la métropole dijonnaise

600 nouvelles chambres d'hôtel à Dijon et ses alentours dans les années à venir : c'est une des actions qui ressort des premières Assises du Tourisme de Dijon Métropole. Elles se sont déroulées vendredi 10 décembre 2021. La ville entend agrandir son aura touristique et son nombre de visiteurs.

Six nouveaux hôtels, ayant d'une à cinq étoiles devraient voir le jour dans la métropole dijonnaise dans les années à venir. Au total, 600 chambres vont s'ajouter 3 000 existantes. La métropole voit-elle trop grand ? Pas selon Sladana Zivkovic, la présidente de l'Office de Tourisme de Dijon Métropole.

"600 chambres en plus, on peut se demander si c'est raisonnable. Eh bien oui. Il y a une demande qu'on ne pouvait pas assurer auparavant sur l'hôtellerie haut-de-gamme. Il y a de la place pour tout le monde: plus il y aura une diversité de choix, plus il y aura une émulation touristique."

L'un de ces nouveaux hôtels va s'installer dans la Cité de la Gastronomie et du Vin. Ce sera l'hôtel Curio Collection by Hilton, un quatre étoiles avec une capacité de 125 chambres.

Un moyen d'attirer de nouveaux touristes

Willem Krief, le promoteur immobilier d'une partie de la Cité de la Gastronomie et du Vin, assure que ces nouveaux hôtels vont créer un cercle vertueux pour le tourisme local. "Le touriste qui va vouloir venir sur le territoire va prendre connaissance de la diversité de ce qui lui est offert. Il y en aura pour tous les goûts, ce qui va l'inviter à passer du temps ici. Même si c'est pour deux jours seulement, il va quand même déjeuner et dîner sur le territoire, ce qui va bénéficier aux commerces locaux."

D'après l'INSEE, il y a eu 1 322 361 nuits en hôtellerie dans la métropole en 2018.