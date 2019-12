Six nouveaux projets financés par le budget participatif à Epernay

Pour la troisième année consécutive, la ville d'Epernay vient de boucler son budget participatif : une enveloppe de 100 000 euros qui sera dédiée à des projets voulus et portés par des habitants. Six projets seront ainsi financés cette année.

Épernay, France

Cela fait trois ans que ça dure à Epernay : la mairie prévoit 100 000 euros de son budget pour financer des projets proposés par des Sparnaciens. C'est ce qu'on appelle le "budget participatif" et cette fois il va permettre de donner naissance à six nouveaux projets courant 2020. "On a plus d'idées dans 25 000 cerveaux que dans les 35 du conseil municipal", reconnaît Jonathan Rodrigues, adjoint au maire en charge du développement durable et de la citoyenneté.

Du 1er mai au 15 juin, les Sparnaciens ont pu déposer leurs idées de projets. Ce sont ainsi 26 projets qui ont été imaginés. Après étude de faisabilité et dans une limite de 30 000 euros par projet, 15 ont été retenus. Puis du 4 au 16 novembre, les Sparnaciens ont voté (742 votes validés) pour leurs projets préférés et 6 seront finalement financés.

Des projets tournés vers le développement durable

Créer une micro-forêt sur un espace réduit d'environ 200 mètres carrés. Reste à trouver le lieu. Projet porté par Franck Smadja. Budget 5 000 euros.

Créer un parc avec un grand espace de jachère fleurie et d'arbres mellifères. A proximité de la Maison pour tous. Projet porté par Dominique Bonnet. Budget 10 000 euros.

Installer un récupérateur d'eau de pluie dans les cimetières de la ville. Projet porté par Axel Petit. Budget 4 000 euros.

Couverture d'une partie des tribunes proches du terrain synthétique au stade Paul Chandon. Projet porté par Mathieu Pourille. Budget 30 000 euros.

Amener l'art au coeur de la ville via des oeuvres urbaines installées rue du Chapitre. Projet porté par Sylvie Steyer. Budget 30 000 euros.

Installer des boîtes à livres dans les cours d'écoles primaires. Projet porté par Sébastien Thierry et Alexandra Gervais. Budget 8 000 euros.

Sur les 100 000 euros alloués au budget participatif, 87 000 suffiront à financer ces six projets. "Selon le règlement, les 13 000 euros restant doivent impérativement être utilisés pour ces projets, donc on pourra peut-être installer des boîtes à livres ou planter des arbres supplémentaires", explique Jonathan Rodrigues. Ces six projets font passer à 21 le nombre de réalisations menées à bien depuis trois ans grâce au budget participatif à Epernay.