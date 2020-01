Six produits franc-comtois à l'honneur à l'Elysée dans l'exposition "Fabriqué en France"

120 objets fabriqués en France seront à l'honneur les 18 et 19 janvier au palais de l'Elysée dans le cadre d'une exposition pour promouvoir les productions de l'industrie française. Parmi eux, six produits franc-comtois: montre, voiture, lunette, casserole, matelas et hameçon.