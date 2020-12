Des pistes pour une reprise de l'activité chez Sandvik à Chârost

Peut-être une éclaircie pour les 51 salariés de l'usine Sandvik à Chârost, dans le Cher. Au mois d'octobre, ils ont appris le souhait de leur direction de fermer le site de production de tube en acier pour l'industrie aéronautique et nucléaire. Les négociations ont été âpres concernant le congé de reclassement et la prime supra-légale. Mais une réunion cette semaine a permis de faire avancer le dossier. Un point doit être fait ce lundi, à l'occasion d'une rencontre de soutien à 10h30, devant les locaux de l'usine, en présence notamment d'André Laignel, le président de la communauté de communes du pays d'Issoudun.

Des repreneurs intéressés pour poursuivre l'activité ?

Selon nos informations, six repreneurs auraient manifesté leur intérêt pour poursuivre l'activité. Une nouvelle réunion sera organisée vendredi 18 décembre à ce sujet. "On est sur une activité de niche et un savoir-faire unique. Il faut le sauver et a priori il intéresse des entreprises", confirme à France Bleu Berry le maire de Charôst, Ludo Coste. "Mais il n'y a aucune garantie sur l'emploi pour l'instant. On est dans le temps de la négociation. La direction de Sandvik nous demande de leur faire confiance pour un délai de trois semaines, on va donc les laisser travailler. Si la négociation échoue, le temps du combat viendra. Ma confiance a ses limites", prévient le maire.

Pour la commune de près de 970 habitants, c'est un enjeu primordial que de conserver la dernière industrie du village. "Ça représente un site historique qui est là depuis 40 ans. C'est une fierté. Le bassin d'emplois est massacré : La Halle, Comatelec, PGA, Rosières... Il faut faire tout ce qu'on peut, y compris dérouler le tapis rouge, pour garder une activité industrielle", indique Ludo Coste.

Des avancées dans les négociations ... mais encore des inquiétudes

Les négociations du plan de sauvegarde de l'emploi semblent évoluer de façon positive. Après deux semaines de débrayages, les salariés ont suspendu leur mouvement vendredi 4 décembre. La direction de Sandvik a consenti à rallonger le congé de reclassement proposé aux salariés. La prime supralégale devrait également être revue à la hausse pour les salariés non-conservés. Des progrès salués par Pascal Pichon, délégué CFDT. "L'état d'esprit reste le même : il y a beaucoup d'inquiétude", nuance-t-il. "Il y a des gens qui ont fait toute leur carrière dans l'entreprise. À leur âge, retrouver un emploi n'est vraiment pas simple", ajoute Pascal Pichon.