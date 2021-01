La préfecture d'Ardèche a récemment donné son feu vert pour la réouverture de six restaurants dans le département. Ces établissements peuvent à nouveau servir des repas sur place mais uniquement aux ouvriers de chantier.

Six restaurants rouvrent en Ardèche pour les salariés du BTP

Dans d'autres départements comme la Creuse c'était déjà possible, désormais les restaurateurs ardéchois eux aussi peuvent s'ils le souhaitent rouvrir leurs portes aux ouvriers du BTP pour le déjeuner. Ces derniers jours, la préfecture a validé la demande de six établissements. Pour cette ouverture exceptionnelle, les gérants de restaurants doivent d'abord signer une convention avec l'entreprise. Autre condition : respecter un protocole sanitaire strict.

"Sortir la tête du chantier et se poser un peu" - Rémy, maçon en Ardèche

L'auberge des Platanes à Villevocance fait partie des premiers restaurants d'Ardèche à avoir obtenu cette dérogation. La cuisine était à l'arrêt depuis le passage au couvre-feu à 18 heures, dorénavant les gérants servent tous les midis les ouvriers d'une entreprise de maçonnerie.

Un repas complet et bien chaud dans un restaurant, Rémy en rêvait depuis fin octobre : "Si on peut s'arranger comme ça c'est bien, sourit le maçon. C'est agréable de sortir la tête du chantier et de se poser un peu."

Concernant les règles sanitaires en vigueur, elles sont plutôt faciles à respecter pour le moment. A part Rémy et ses trois collègues, le reste de la salle est vide. "On fait vraiment ça pour rendre service, pas pour l'argent", témoigne la gérante. Elle espère quand même pouvoir passer ce type d'accord avec d'autres entreprises.

Les aides de l'Etat maintenues

" Au début ça peut décourager, admet la gérante de l'auberge des Platanes. Mais ça nous permet aussi de rester dans le bain, de garder le contact avec des gens."

Si certains restaurateurs ont préféré ne pas rouvrir du tout pour éviter des démarches administratives supplémentaires et par peur de voir leurs indemnités baisser, le gouvernement a assuré que ces ouvertures dérogatoires n'auront aucune incidence sur le montant actuel des aides perçues.

De toute façon, avec les perspectives de reconfinement, ça pourrait bien ne pas durer longtemps.