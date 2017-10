Six syndicats appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestations le 16 novembre

Les syndicats CGT, Force ouvrière, Solidaires ainsi que l'Unef, la Fidl et l'Unel ont appelé, ce mardi soir, à une nouvelle journée de grève et de manifestations le 16 novembre prochain, contre la politique sociale du gouvernement d'Emmanuel Macron. FO se joint pour la première fois à la CGT.

La CGT, FO, Solidaires ainsi que l'Unef, la Fidl et l'Unel ont appelé ce mardi à la grève et à la manifestation interprofessionnelle le jeudi 16 novembre prochain, en raison d'une "politique libérale" menée par le gouvernement. "Un constat s'impose, celui d'une politique libérale visant à accroître les inégalités au profit d'une minorité", estiment les organisations. Pour la première fois, Force ouvrière se joint à la CGT. De son côté la CFE-CGC n'apas rejoint le mouvement et décidera plus tard.

Pour les syndicats, "le gouvernement doit prendre en compte les inquiétudes"

Un peu plus tôt, La CFDT, la CFTC, la plateforme étudiante La Fage et l'Unsa ont signé un texte commun. "Les futures réformes de l'assurance chômage et de la formation professionnelle doivent rééquilibrer les souplesses accordées aux entreprises par les ordonnances par des modalités nouvelles de sécurisation des parcours professionnels", ont écrit les organisations syndicales. "Le gouvernement doit maintenant prendre en compte les inquiétudes, alimentées par certaines mesures (APL, suppression de l'ISF, flat tax ...) et les attentes sociales multiples qui s'expriment dans le public, le privé et la jeunesse".