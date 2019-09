Six trésoreries menacées de fermetures dans des centres des finances publiques de la Mayenne

Département Mayenne, France

Les agents des finances publiques de la Mayenne sont inquiets : six trésoreries pourraient fermer dans les prochaines années, ces services où vous pouvez payer vos impôts et demander des renseignements.

Celles de Meslay-du-Maine au Sud est de Laval et de Gorron au Nord Ouest de la Mayenne pourraient disparaître le 1er septembre 2020. Suivraient ensuite les trésoreries de Vilaines-la-Juhel, Craon, Ernée et Evron. Les personnels seraient transférés à Mayenne, Laval, ou Château-Gontier-sur-Mayenne. Ce lundi, une trentaine d'agents des finances publiques ont manifesté contre ce projet devant le centre des impôts de Mayenne.

La trésorerie de Gorron menacée

Des employés de Gorron se sont notamment mobilisés. Ils sont inquiets, à l'image d'Agnès Deschamps. Elle habite Gorron et travaille à la trésorerie de sa commune depuis seize ans. Dans un an, elle devra sans doute venir travailler à Mayenne, à 24 km de chez elle.

"J'avais choisi une qualité de vie dans une petite commune"

"À titre personnel, il va falloir faire la route, il y aura la fatigue. J'habite Gorron et je suis là-bas parce que j'avais choisi une qualité de vie dans une petite commune, avec un service sur place. Faire 24 km ça va être beaucoup plus compliqué", explique t-elle.

Concernant les usagers, "il y a les personnes âgées, mais il y a aussi des personnes beaucoup plus jeunes qui n'ont pas forcement de moyens de locomotions, qui sont parfois dans des situations difficiles, qui ont besoin d'un interlocuteur pour examiner leurs problèmes, par exemple pour des problèmes de paiement. Pour des problèmes très pointus, très particuliers, Internet n'est pas forcement toujours adapté", ajoute Agnès Deschamps.

"Ceux qui viennent du Nord Mayenne, de Landivy par exemple, ils auront une cinquantaine de kilomètres pour venir à Mayenne".

Les habitants de Gorron, eux, devront faire 48 km/h aller - retour, pour poser une question, payer leurs impôts, ou demander un délai. "À Gorron c'est plus facile pour les personnes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont rien", se désole Claude. "Ce sera encore embêtant, une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir. Et vu les horaires, quand on finit à 17h on n'a pas le temps quand on travaille", proteste Marie-Hélène.

Développer les Maisons France Service

Pour compenser la fermeture, un agent des finances publiques devrait tenir des permanences sur rendez-vous à Gorron. Il y aussi les deux employés de la communauté de communes présent à la Maison de services au public, la future maison France Service voulu par Emmanuel Macron.

Mais pour le maire, Jean-Marc Allain, même s'il faut rationaliser les services publics et faire des économies, laisser des agents Gorron ne serait pas plus coûteux que de les transférer à Mayenne, ils peuvent faire le même travail à Gorron, avec leurs ordinateurs et Internet. Et puis sans eux, le service ne sera plus le même.

"On a des personnels qualifiés pour renseigner, mais au premier niveau. Dans les trésoreries il y a un renseignement beaucoup plus précis. Je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas rester dans nos secteurs", regrette le maire. Autre solution avancée par le gouvernement, à partir de l'été prochain, il sera possible de payer ses impôts chez le buraliste.

Le projet est encore en concertation. Les fermetures, ou non, doivent être annoncées début octobre selon les syndicats.