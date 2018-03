Chalmazel, France

Du froid et de la neige en quantité : la recette parfaite pour que la station de ski de Chalmazel connaisse l'une de ses meilleures saisons cette année. En cumulant forfaits de ski, randonnée en raquette ou en chiens de traineau, presque 100 000 personnes ont foulé la neige du domaine.

Sauf que de telles conditions sont de plus en plus rares, alors Chalmazel regarde vers l'avenir : 5,2 millions d'euros vont être investis pour développer des activités d'été, installer de nouveaux canons à neige plus performants, et agrandir la retenue d'eau.

Produire plus de neige artificielle

Un investissement qui fait partie du "plan neige" déclenché par la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016, pour que les stations rattrapent leur retard en matière de neige de culture. A Chalmazel, la retenue d'eau de 3000 mètres cube permet de faire tourner les canons à neige pendant deux jours : "Après, la réserve est vide" regrette Frédéric Gravier, le directeur de la station.

Le projet prévoit une retenue de 15 000 mètres cubes, conjuguée à des canons qui peuvent produire plus de neige avec moins d'eau, et dès 0 au degrés (contre - 4 actuellement) devrait permettre à Chalmazel de rentabiliser les jours de froid.

C'est un poumon de tout un territoire, ça nous permet de maintenir du développement économique sur de la moyenne montagne." Valéry Gouttefarde, maire de Chalmazel-Jeansagnière.

_"_Le réchauffement climatique est bien là, explique Frédéric Gravier. Si on ne s'adapte pas, Chalmazel ne pourra pas survivre, c'est une certitude." Une situation inimaginable pour Valéry Gouttefarde, le maire de Chalmazel-Jeansagnière : "Investir dans des canons à neige et une retenue collinaire à Chalmazel, c'est une assurance vie, une assurance chômage, pour le développement de notre station ! C'est un poumon de tout un territoire, ça nous permet de maintenir du développement économique sur de la moyenne montagne."

Selon le directeur du domaine skiable, les travaux devraient permettre de continuer de skier à Chalmazel pendant 10 à 15 au mieux.