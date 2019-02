Ski : Glisshop.com surfe sur le net à Aubière

Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On arrive à tirer notre épingle du jeu puisque depuis ces dix dernières années, notre chiffre d'affaire est en croissance de 20%". Frédéric Morel, le créateur de l'entreprise est désormais à la tête d'une enseigne qui résiste plutôt bien aux aléas climatique.

25 000 paires de ski par an

"C'est vrai qu'on dépend énormément de la neige" reconnaît le bessard d'origine, "notre magasin à Aubière a été impacté, et le début de l'hiver, ce n'était pas la joie". Mais les ventes au magasin ne représentent que 10% de l'activité, contre 90% pour le site internet.

Glisshop vend 25 000 paires de ski par an © Radio France - Jean-Pierre Morel

En cette période, c'est le pic d'activité. 250 appels téléphoniques par jour, et 30 000 connexions quotidiennes sur le site internet. Pour se démarquer de ses concurrents, Glisshop fait un gros effort sur le conseil. "Je viens pour acheter des skis et des chaussures" poursuit cette cliente, "je suis venu car je veux essayer, je ne peux pas le faire sur internet".

70% des skieurs louent leur matériel, un chiffre qui augmente en France, ça ne va pas dans notre sens... Frédéric Morel, créateur de Glisshop.com

Les skieurs français en tendance de plus en plus à louer leur matériel. C'est pourquoi l'enseigne auvergnate s'est développée à l'étranger. Le site internet est désormais traduit en six langues. Mais le Brexit pourrait changer la donne outre-manche. "Ça nous inquiète, car on fait 15% de notre chiffre d'affaire en Angleterre" précise Frédéric Morel.

Les skis sont préparés avant l'expédition © Radio France - Jean-Pierre Morel

Avec un entrepôt de 3500 m2, et une centaine de salariés, Glisshop poursuit son expansion. L'enseigne "Monsieur Golf" a été rachetée il y a deux ans. "On mise beaucoup sur l'interface, on a cru à internet avant les autres sur ce secteur" ajoute Frédéric Morel.

Meilleur site de e commerce de sport en 2018

Un tchat est venu enrichir l'offre sur la toile. Des tutoriels renseignent les acheteurs potentiels sur les aspects techniques des produits. Avec 20 millions d'euros de chiffre d'affaire, Glisshop.com surfe sur le net.