Ski : les politiques unanimes pour dénoncer la fermeture des stations à Noël

Ils sont quasi-unanimes. Dès les déclarations d'Emmanuel Macron ce mardi soir selon lesquelles il lui semble "impossible d'ouvrir les stations de ski pour les fêtes", les représentants politiques de Savoie et de Haute-Savoie réagissent. Entre stupeur, incompréhension et critiques, ils ne comprennent pas cette prise de position alors que quelques heures auparavant ils étaient conviés à réfléchir sur un protocole sanitaire pour leurs stations de ski.

C'est une douche froide-Hervé Gaymard

Sur France Bleu Pays de Savoie, Hervé Gaymard, le président LR du Département de la Savoie reconnaît qu'il ne "s'attendait pas à cette décision maintenant (...) c'est une douche froide (...) nous travaillons tous depuis septembre sans relâche pour préparer l'ouverture des stations". Hervé Gaymard ajoute : "Les montagnards ne se découragent pas (...) nous espérons convaincre les pouvoirs publics de faire preuve de pragmatisme".

La concertation est un véritable leurre. C'est grave- Nicolas Rubin

Nicolas Rubin, le maire de Châtel , estime que ces propos du Président jouent "sur la santé mentale des gens qui commencent à se poser des questions". "La cocotte minute est en train de chauffer", estime le représentant des maires de Haute-Savoie. Pour l'élu haut-savoyard "le message est très négatif (...) la concertation est un véritable leurre. C'est grave". Nicolas Rubin appelle les parlementaires, maires, députés et même sympathisants des régions de montagne à co-signer une tribune à l'attention d'Emmanuel Macron pour qu'il révise sa position.

La sénatrice LR de Savoie Martine Berthet fait part de sa "déception et de sa tristesse". Elle-aussi met en avant les négociations qui étaient en cours avec les professionnels de la montagne à peine quelques heures avant les déclarations d'Emmanuel Macron.

La réaction est identique du côté de la député de la Savoie et élue régionale Emilie Bonnivard. Quelques heures avant les déclarations d'Emmanuel Macron, l'élue avait interpellé le gouvernement à l'Assemblée.

C’est la sauvegarde de toute l’économie de la montagne qui est en jeu- Emilie Bonnivard

Dans un communiqué, elle insiste sur "le caractère absolument essentiel de cette activité économique pour des milliers de personnes. Noël, c’est 20% du chiffre d’affaires d’une saison, couplée à janvier c’est 40% […] C’est la sauvegarde de toute l’économie de la montagne qui est en jeu dans les décisions qui seront prises les prochaines semaines ». La Savoyarde est même très inquiète pour l'avenir quand on parle d'une possible ouverture le 20 janvier : "c’est une éternité ! Que se passera-t-il si trois semaines après le jour de l’an, on dépasse les 5 000 contaminations par jour ? On n’ouvrira pas non plus en février ? C’est absolument inconcevable. C’est un couperet inacceptable qui est tombé sur nous".

A Chambéry, le conseiller régional Xavier Dullin interpelle directement Emmanuel Macron dans une lettre ouverte publiée sur Facebook. "Vous avez tiré un trait, ou presque, sur l’économie de la montagne cet hiver". Il insiste à son tour sur les conséquences économiques d'une saison tronquée : "C’est 51% de notre PIB en Savoie qui irriguent toute une filière. C’est 120 000 emplois. Votre prise de position repoussera d’autant les investissements à venir et risque de générer “ de la casse” dans les entreprises de la filière".

Le sénateur de la Haute-Savoie Loïc Hervé demande aussi à Emmanuel Macron de revoir sa position en permettant l'ouverture des stations des sport d'hiver "pour les vacances de Noël".

Localement, beaucoup de maires de stations de ski font état de leur incompréhension. Ainsi, la maire de Megève, Catherine Jullien-Brèches, écrit qu'elle "regrette la décision unilatérale du Président de la République de ne pas ouvrir les domaines skiables alors que le Premier Ministre menait depuis quelques jours des négociations avec l'ensemble des acteurs du tourisme de montagne (...) Toutes les stations, dont Megève, ont travaillé à la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé (...) j'ai une pensée émue et attristée pour tous nos acteurs économiques mégevans qui ne pourront pas travailler".

A Saint-Gervais, le maire Jean-Marc Peillex, connu pour ses prises de position tranchées, n'hésite pas à affirmer que la station "accueillera ses hôtes dès le 15 décembre (...) avec toutes les autres activités sportives et culturelles qui en font une station familiale".

De son côté, le député LREM de Savoie Patrick Mignola est en contact ce mercredi avec le Premier ministre. Contacté par France Bleu Pays de savoie, l'élu savoyard explique qu'il attend des précisions de la part du chef du gouvernement demain lors de sa prise de parole. "Pour l'instant il y a de la confusion", estime Patrick Mignola, "il faut dire clairement que si les remontées mécaniques sont fermées à Noël, les stations elles peuvent encore accueillir des vacanciers pour toutes les autres activités de montagne".