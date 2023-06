Skyepharma, une entreprise iséroise à la pointe de la relocalisation pharmaceutique

En déplacement en Ardèche mardi 13 juin, où il était venu parler relocalisation industrielle, Emmanuel Macron a mis un sacré coup de projecteur sur une entreprise nord-iséroise, Skyepharma, implantée sur la zone d'activités de Chesnes à Saint-Quentin-Fallavier. Sous-traitant pharmaceutique 100% francais, Skyepharma, y possède 60 000 m² de terrain et y développe son activité sur deux sites depuis 2016, où elle a déjà investi 30 millions d'euros et emploie désormais 200 personnes.

France Bleu Isère : David Lécuyer, vous êtes le PDG de SkyePharma, une entreprise qui est située à Saint-Quentin-Fallavier. Vous avez donc été mis à l'honneur par le discours du président de la République en Ardèche pour relocaliser notamment l'industrie pharmaceutique. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce projet national ?

David Lécuyer : Eh bien, on s'inscrit par des investissements. Tout d'abord, au niveau d'un atelier de médicaments contre le cancer d'où nous avons lancé l'investissement à hauteur de 6 millions d'euros pour cette année et qui va nous permettre d'être prêts en 2024 pour pouvoir produire et développer des médicaments. L'idée, c'est de relocaliser la production de quatre médicaments contre le cancer.

David Lescuyer est le PDG de SkyePharma depuis avril 2016. - Skyepharma

Et puis également, vous vous êtes associés avec Maat Pharma autour du microbiote. Expliquez-nous...

C'est un partenariat. Nous avons construit une usine biotech pour la société Max Pharma et d'autres sociétés qui vont venir rejoindre Max Pharma au niveau du Skyhub. C'est tout un panel de services que nous leur proposons pour finaliser le développement de leurs médicaments ainsi que la production commerciale. Biotech, c'est une société pharmaceutique qui développe des thérapies à base de molécules issues du vivant. Donc c'est vraiment un accélérateur pour ces biotech de façon à ce qu'ils puissent rapidement mettre leurs produits sur le marché. En l'occurrence pour Max Pharma ce sont des produits contre le cancer, donc c'est important pour les patients. Nous sommes un sous-traitant pharmaceutique : nous aidons les sociétés pharmaceutiques à formuler leurs médicaments sous forme de comprimés, de gélules,... Nous les aidons aussi à produire - parce que nous produisons pour eux aussi leurs médicaments - et à les conditionner pour les mettre sur le marché.

En plus de cette offre, nous avons aussi des autorisations de mise sur le marché en notre nom, ce qui nous permet aussi de produire nos propres médicaments. Des médicaments complexes à effet retard, donc des comprimés qui agissent plus tard après la prise. Et puis enfin, on a cette offre de Skyhub qui complète aujourd'hui notre offre dans la biotech et qui nous permet aujourd'hui d'accueillir des biotechs pour encore une fois les aider dans la phase finale de leur développement et leur production commerciale. Nous sommes d'ailleurs en discussions avancées avec d'autres biotechs pour d'autres bâtiments Skylab qui seraient construits sur notre terrain.