Une entreprise de Saint-Mathieu-de-Tréviers ( au nord de Montpellier) spécialisée dans le SAV de matériel électronique a créé SMAAART, sa propore marque de téléphones éco recyclés. En quelques mois elle a vendu 20 000 appareils et va embaucher 4 personnes supplémentaires.

Saint-Mathieu-de-Tréviers, France

En 2011, six salariés de Sofi Groupe, spécialisé dans le SAV de matériel électronique à Saint-Mathieu-de-Tréviers ( au nord de Montpellier) ont racheté leur entreprise placée en redressement judiciaire.

L'an dernier ils ont lancé SMAAART, une marque de téléphones éco-recyclés.

Une seconde vie pour les smartphones

L'entreprise qui emploie 80 personnes est installée dans un grand bâtiment gris à l'entrée de la commune. A l'intérieur , les téléphones usagers arrivent sur un tapis roulant. Tous types d'appareils, récupérés souvent au fond d'un tiroir. "Les français gardent en moyenne leur téléphone 18 mois alors que _la durée de vie est d'environ cinq ans_" explique Jean-Christophe Estoudre le président de Sofi Groupe.

En 2016, l'entreprise a traversé une passe difficile et les six associés ont eu cette idée: remettre des téléphones en état pour les revendre avec une garantie de 12 mois mais à un prix 30 à 50 % moins cher qu'un neuf.

C'est comme pour les voitures, il y a les concessionnaires qui vendent des véhicules neufs et des professionnels de la revente d'occasion avec garantie, c'est exactement notre démarche" poursuit Jean-Christophe Escoudre.

Jean-Christophe Estoudre président de Sofi Groupe parle de la marque Smaaart Copier

Un démarrage fulgurant

Dans l'usine, les salariés en blouse blanche, réceptionnent, testent, démontent et réparent les appareils qui sont ensuite reconditionnés dans un joli coffret puis expédié directement chez le client.

L'entrepôt ou sont stockés les pièces détachées de toutes les marques de téléphone © Radio France - Sébastien Garnier

Depuis le lancement déjà 20 000 produits ont été vendus sous la marque SMAAART et en plus c'est bon pour l'environnement puisque dans le même temps plus d'1 million 350 000 tonnes d'émission de CO2 ont pu être évités.

L'entreprise qui vient de faire une levée de fonds de 340 000 euros a vu son chiffre d'affaire passer de 4 à 7 millions d'euros en 2017.

Jean-Christophe Estoudre président de Sofi Groupe © Radio France - Sébastien Garnier