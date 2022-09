La nouvelle éco : Smappen, l'appli toulousaine devenue leader dans le géomarketing des franchises

La Nouvelle éco ce jeudi vous fait découvrir la puissance du géomarketing. On le sait, Toulouse est capitale de l'aéronautique et du spatial. Mais la 4e ville de France est aussi leader dans le géomarketing grâce à une application qui a le vent en poupe. Cette application s'appelle Smappen, créée par une start-up toulousaine du même nom, connue précédemment sous le nom d'Oalley, et installée à Compans.

Smappen c’est une contraction de mots anglais pour évoquer l’application (app), la cartographie (map), l’intelligence (smart) et surtout la possibilité, à travers une solution facile d’accès, de faire éclore des projets et plus précisément de franchises. On en parle ce matin avec son co-fondateur, Dan Faudemer.

D'abord en quelques mots qu'est ce que Smappen ?

C'est une application qui aide les réseaux commerciaux ou les réseaux d'enseignes dans leur stratégie d'implantation territoriale. Par exemple, vous avez envie d'ouvrir un magasin de sushis. Nous, on va aider l'enseigne qui gère les sushis à trouver le meilleur emplacement pour installer un nouveau magasin, que ce soit sur Toulouse mais aussi partout en France. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coupler de la donnée géographique avec des données de mobilité pour savoir par exemple à combien de temps à pied on va avoir d'habitants autour du futur magasin. Combien j'ai de cadres à proximité, par exemple de mon magasin. Et en couplant ces données là, nos clients vont pouvoir faire le meilleur choix. Pour savoir s'il est pertinent ou non d'ouvrir un magasin sur le local commercial qu'ils ont identifié.

Vous utilisez des données qui sont publiques ?

Oui, on va recouper différentes données qui sont fournies principalement par le gouvernement, notamment par l'Insee qui s'occupe des recensements en France. On a aussi ce qu'on appelle la base Sirene. Et nous, on va venir retraiter ces données là puisque souvent elles sont complexes à utiliser et à exploiter directement pour les rendre simples et compréhensibles pour nos clients.

Pourquoi Smappen a été lancée à Toulouse en 2018 ?

Tout simplement parce que moi, j'étais déjà sur Toulouse. Mon associé aussi se trouve sur Toulouse. Donc on est attaché à cette ville, forcément. Et on a de la chance aussi à Toulouse d'avoir quand même un vivier de talents qui est assez exceptionnel. Donc ça nous permet aussi de recruter des personnes localement et de nous aider tout simplement à nous développer. Mais globalement, après, on a des clients aujourd'hui qui sont partout en France et même partout dans le monde.

Vous faites partie des leaders du géomarketing aujourd'hui ?

On est leader sur le marché de la franchise. On est vraiment sur une niche spécifique du géomarketing. Et ce qui nous a amené à être leader aujourd'hui, c'est de proposer une solution qui est vraiment la plus simple d'utilisation et la plus compréhensible aujourd'hui. Avant nous, il y avait des outils qui étaient dédiés aux experts et aujourd'hui, avec un smartphone, tout le monde peut faire des analyses de géodata, prendre en main sa stratégie de développement de son enseigne et donc réaliser au mieux une stratégie de développement pour plusieurs magasins.

Et vous vous apprêtez à recruter ?

Oui, on va continuer à recruter. D'ici trois ans, on prévoit d'embaucher 20 nouvelles personnes qui seront principalement sur des domaines, sur des postes de commerciaux ou de "customer success", pour aider nos nouveaux clients à prendre en main la plateforme et en tirer un maximum de valeur.