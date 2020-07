Smart à Hambach : "On s'est pris une hache dans le dos"

400 salariés de Smart à Hambach, ouvriers, cadres, administratifs, ont débrayé et manifesté ce jeudi devant le centre de communication de Smartville au moment où se tenait un Comité économique et social extraordinaire. Tous unis sous un soleil de plomb dans la même colère et la même peur : celle de voir leur usine définitivement fermer malgré un avenir qui s'annonçait radieux. Vendredi 3 juin, à la surprise générale, Daimler annonçait la vente du berceau de la petite citadine, pourtant appelé à devenir le lieu de production de la nouvelle Mercedes électrique avec un investissement de 500 millions d'euros. Mais avec crise économique, le groupe allemand (dont les dirigeants n'ont pas accepté de s'exprimer) souhaite réorienter ses activités.

Sacrifices et trahison

"C'est le combat de notre vie" scande à la sortie de la réunion Mario Mutzette, délégué CFE-CGC et porte-parole de l'intersyndicale. Devant lui, des salariés incrédules et forcément inquiets. "On ne comprend pas" raconte Patrick, cadre sur la nouvelle ligne de production. Ancien salarié d'un sous-traitant, cela fait un an qu'il travaille sur ce nouveau projet. "On a envoyé les équipes en formation à Rasttat pour se mettre dans le moule Daimler, on était prêts à démarrer la production de ce véhicule, et cette annonce subite nous déstabilise complètement."

Patrick, cadre chez Smart Copier

Jeff et Aline parlent de "trahison", elles qui disent avoir vu grandir le site, "on s'est pris une hache dans le dos..." Surtout après l'investissement, les sacrifices consentis, comme le retour aux 39 heures payées 37 en 2015. "C'était pour la bonne cause, pour préserver notre emploi, notre usine. Y en a pas deux comme ça dans la région."

Jef et Aline, salariées de Smart Copier

Ineos attendu prochainement en Moselle

Durant le CSE, les représentants syndicaux n'ont obtenu que peu de réponses à leurs questions. "Ils n'ont qu'Ineos à la bouche" dénonce l'un d'eux. Ineos Automotiv, seul candidat déclaré au rachat et qui est entré en négociations avec Daimler, mais dont le projet reste flou. Des représentants du constructeur britannique devraient rapidement se déplacer en Moselle pour préciser leurs intentions. "La priorité, c'est le maintien des emplois de tous" martèle Mario Mutzette qui promet un nouveau long combat pour défendre ce site emblématique de l'industrie automobile mosellane.

à lire aussi Smart à Hambach : plus de 20 ans d'histoire industrielle entre Mercedes et la Moselle