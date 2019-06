Smart à Hambach : les salariés des sous-traitants demandent plus de garanties, la direction se veut rassurante

Les salariés de quatre sous-traitants sur cinq sont en grève, et la production tourne au ralenti, sur le site de Smart, à Hambach. Ils demandent des garanties plus solides sur la reprise de leurs emplois, alors que la production de la Smart va être remplacée par celle de la Mercedes électrique.

Hambach, France

Le ton monte à Smart Hambach : les salariés de quatre sous-traitants sur cinq sont en grève. Ce jeudi, ils ont bloqué le rond point à la sortie de l'A4, juste avant Smartville. La production est grandement ralentie sur le site : les trois quarts sont à l'arrêt. Les sous-traitants réclament plus de garanties pour l'avenir, puisque la Smart ne sera bientôt plus produite en Moselle, mais en Chine. Elle sera remplacée d'ici à 2024 par la production d'une Mercedes électrique.

Une lettre d'engagement "sans valeur juridique", selon les syndicats

Les 800 salariés "sous-traitants" se sont vus proposer une embauche par la direction de Smart, mais sans garantie suffisante, selon eux. Selon Denis Boos, délégué CGT chez Faurecia, l'un des sous-traitants, il n'y en a même aucune : "si demain M. Siebert [le PDG de Smart France, ndlr] décide de ne reprendre personne, personne ne sera repris. On demande une réunion tripartite avec Smart, pour discuter des garanties avec l'ensemble des salariés sous-traitants du site, qu'ils soient repris avec leurs salaires et leur ancienneté. Ce courrier n'a aucune valeur juridique."

Michel Hillebrand, expert-comptable qui conseille les syndicats de Faurecia, abonde dans ce sens : "Ce n'est qu'une lettre d'intention, cela n'engage pas Smart de manière ferme et définitive".

Démission plutôt que rupture conventionnelle

Autre problème, pointé cette fois-ci par Aziz Benchicar, délégué CGT chez Magna Uniport, un autre sous-traitant : pour être embauchés, les salariés doivent bien sûr quitter les entreprises partenaires. Or, elles leur demandent de démissionner, et refusent tout plan social, licenciement ou rupture conventionnelle : "C'est inadmissible. La moindre des choses, quand on quitte une entreprise, on y a droit, et aux indemnités qui vont avec. Or, dès qu'on leur parle de cela, ça bloque".

Notre engagement est formel" - Serge Siebert, PDG de Smart France

La direction de Smart France répond, par la voix de son PDG, Serge Siebert, d'abord sur la lettre d'intention : "Notre engagement est formel. Il a été envoyé à chaque coéquipier, nous proposons à chacun au moins deux postes adaptés à ses compétences, avec un salaire et un coefficient équivalent sur l'année." Une garantie validée par leur propre cabinet d'expertise.

Selon la direction, les salariés "ne seront absolument pas perdants par rapport à ce qu'ils peuvent connaître aujourd'hui."

Sur la question des démissions, Serge Siebert l'affirme : Smart ne fait qu'embaucher, les salariés doivent négocier leurs modalités de départ avec les entreprises partenaires. Pas de réunion tripartite : "les coéquipiers sont déjà entièrement couverts par notre engagement." Serge Siebert promet par ailleurs que les salariés qui choisiront de rejoindre Smart auront le même contrat de travail que les salariés actuels, mais qu'ils garderont leur ancienneté sur le site de production. "Ils ne seront donc absolument pas perdants par rapport à ce qu'ils peuvent connaître aujourd'hui."

200 "coéquipiers" déjà recrutés ou en passe de l'être

Selon le PDG de Smart France, une centaine de salariés venant des entreprises sous-traitantes ont déjà été recrutés, et une autre centaine ont déjà signé un "pacte de mobilité" pour les rejoindre. En attendant, la production est ralentie, et les syndicats des sous-traitants promettent de nouvelles actions.