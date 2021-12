Livret A, timbre, péages, contraception féminine : ce qui change ce 1er janvier 2022

Pour ce changement d'année, vous allez devoir payer plus cher votre courrier et vos passages aux péages, en revanche le Smic sera revalorisé. De nombreux changements ont lieu ce 1er janvier. France Bleu fait le point.

Vie quotidienne

Augmentation du prix du timbre

Envoyer du courrier coûtera plus cher à partir de ce 1er janvier. À partir de ce samedi, le prix du timbre vert augmente de 1,08 à 1,16 euros. Le timbre rouge, celui pour la lettre prioritaire, coûte désormais 1,43 euros, en hausse de 15 centimes. L'augmentation concerne d'autres types d'envois, comme l'écopli, la lettre suivie ou la lettre recommandée.

Le prix du timbre rouge depuis 1983 © Visactu

Hausse des tarifs des péages

Prendre l'autoroute vous coûtera plus cher en 2022. Après une augmentation de 0,44% début 2021, les tarifs des principaux réseaux autoroutiers devraient connaître une nouvelle hausse de 2% en moyenne à partir du 1er février 2022. La hausse variera d'une région à l'autre, selon l'exploitant.

Pas de hausse des prix de l'énergie

Vous ne subirez pas ce mois-ci de hausse des prix du gaz et de l'électricité. Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a gelé les tarifs du gaz jusqu'en avril 2022. L'électricité devrait connaître une hausse, mais en février.

Revalorisation des retraites

Les retraites augmenteront de 1,1% ce 1er janvier 2022. Cette revalorisation a lieu chaque année et tient compte de l'indice des prix à la consommation, établi par l'Insee. À l'exception des avocats, toutes les retraites de base seront concernées par cette revalorisation.

Par ailleurs, pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, une indemnité inflation de 100 euros sera versée en février 2022 aux retraités qui perçoivent un montant de pension inférieur à 2.000 € net par mois.

Revalorisation du Smic

Le Smic va passer à 1.603 euros brut pour 35 heures hebdomadaires, à partir de ce 1er janvier, en hausse de 0,9%. Le nouveau montant du Smic brut horaire sera donc porté à 10,57 euros, contre 10,48 euros depuis le 1er octobre. Le Smic avait en effet déjà connu une revalorisation en octobre, de 2,2%. Cette nouvelle augmentation concernera 2,04 millions de salariés du secteur privé. Elle est directement liée à la hausse de l'inflation.

Travail

Les secteurs dans lesquels les salaires augmentent ou sont revalorisés

Secteur privé à but non lucratif : hausse de salaire de 183 euros net par mois pour 73.000 salariés, notamment ceux des établissements pour personnes handicapées, des services de soins infirmiers à domicile, ou encore des structures qui prennent en charge les addictions, restés en marge du "Ségur de la santé".

: hausse de salaire de 183 euros net par mois pour 73.000 salariés, notamment ceux des établissements pour personnes handicapées, des services de soins infirmiers à domicile, ou encore des structures qui prennent en charge les addictions, restés en marge du "Ségur de la santé". Secteur de la propreté : augmentation de 1,6% du salaire de base, le taux horaire passant de 10,56 euros à 10,73 euros.

: augmentation de 1,6% du salaire de base, le taux horaire passant de 10,56 euros à 10,73 euros. Fonction publique : les agents de catégorie C reçoivent une augmentation mensuelle de 40 euros à 100 euros net, en fonction de leur ancienneté. Le minimum de traitement devrait être relevé pour qu'aucun agent ne soit recruté à un indice inférieur au Smic. Par ailleurs, les 35 heures s'appliqueront désormais à tous les fonctionnaires conformément à la loi de transformation de la fonction publique.

Les démarches administratives simplifiées en entreprises

Conformément à la loi Pacte 2019, les démarches administratives doivent être simplifiées pour les entreprises avec la mise en place d'un nouveau site formalites.entreprises.gouv.fr centralisant toutes les formalités nécessaires pour déposer les comptes de son entreprise.

Économie

Habitat

Les conditions d'octroi des prêts immobiliers évoluent. Les banques doivent désormais respecter impérativement la règle de l'endettement maximal à 35 % des revenus disponibles, coût de l'assurance emprunteur inclus. La durée des prêts est aussi limitée à 25 ans. Les banques peuvent déroger à ces règles pour 20 % de leur production. Celles qui ne les respecteraient pas sont susceptibles d'être sanctionnées par le gendarme bancaire, le Haut conseil de stabilité financière.

Pour ceux qui se lancent dans la rénovation de leur logement, un nouveau service public d'information, de conseils et d'accompagnement des ménages est lancée ce 1er janvier : France Renov'. Un site web (france-renov.gouv.fr), un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) et un réseau de plus de 450 guichets uniques "Espaces Conseil France Rénov’", répartis sur l’ensemble du territoire, sont mis en place.

Agriculture

Protection animale : entrée en vigueur de l'interdiction de la castration à vif des porcelets et du broyage ainsi que du gazage des poussins mâles ; seule demeure autorisée la technique dite du sexage in ovo qui permet de déterminer le sexe de l'animal à l'intérieur même de l'œuf. Un référent "bien-être animal" doit en outre être désigné dans les élevages de volailles et de porcs.

: entrée en vigueur de et ; seule demeure autorisée la technique dite du sexage in ovo qui permet de déterminer le sexe de l'animal à l'intérieur même de l'œuf. Un référent "bien-être animal" doit en outre être désigné dans les élevages de volailles et de porcs. Entrée en vigueur de la généralisation des contrats écrits entre agriculteur et premier acheteur dans les filières bovine, porcine et laitière.

Augmentation du taux du livret A

Pour la première fois depuis presque dix ans, le taux du livret A va augmenter l'an prochain. On ne connait pas encore la nouvelle rémunération du placement préféré des Français, mais l'annonce sera faite par le gouvernement en janvier. Le nouveau taux devrait ainsi entrer en vigueur en février. À l'heure actuelle, le taux du livret A est à 0,5%.

Santé

Informer les consommateurs sur les perturbateurs endocriniens

Les fabricants de produits qui contiennent les substances considérées comme des perturbateurs endocriniens ont désormais l'obligation de "mettre à disposition du public" des informations sur leur présence. Selon une étude publiée par le magazine 60 Millions de consommateurs début décembre, un tiers des produits ménagers contient une quantité importante de substances "potentiellement nocives", dont des perturbateurs endocriniens.

Carnet de santé numérique

Un nouveau service -"Mon espace santé"- permettant aux Français d'accéder à leurs données médicales est lancé ce 1er janvier. Ce dispositif permet d'accéder à une messagerie sécurisée pour échanger avec les professionnels de santé, à un agenda pour enregistrer ses rendez-vous etc. À l’inverse du Dossier médical partagé (DMP) mis en place en 2004, la création de ce service est automatique et laisse un délai de six semaines pour s’y opposer.

Augmentation des tarifs de mutuelles

Certaines mutuelles vont augmenter leurs tarifs afin de "garantir leur équilibre technique". Par ailleurs, à compter du 1er janvier, les agents de la fonction publique d'État vont percevoir une aide forfaitaire de 15 euros brut par mois. Puis, en 2024, l’ensemble des agents de la fonction publique d’État ne paieront plus que 50% des primes de leur contrat de complémentaire santé. Le reste sera pris en charge par l’employeur.

Contraception gratuite pour les femmes de moins de 25 ans

Les femmes âgées de moins de 25 ans n'auront plus à payer leur contraception. Depuis 2013, cette gratuité ne s'appliquait qu'aux mineures, mais le gouvernement a annoncé en septembre élargir la mesure. À partir de ce 1er janvier, l'Assurance maladie prendra donc en charge à 100% et sans avance de frais, les coûts de la contraception et les frais qui y sont liés, comme la consultation médicale et les examens biologiques, pour trois millions de jeunes femmes.

Les préservatifs (féminins et masculins), les anneaux vaginaux, les patchs et les pilules de troisième et quatrième générations ne sont pas concernés par la gratuité.

Psychiatrie

Les réformes des modes de financement des activités de psychiatrie et de soins de suite entrent en vigueur.

Impôts

La taxe d'habitation vit ses dernières heures

La suppression progressive de la taxe d'habitation, promise par Emmanuel Macron, se poursuit en 2022. Les ménages payant encore leur taxe d’habitation bénéficieront d’un abattement de 65%, et ce quels que soient leurs revenus. À partir de 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale doit disparaître. Les propriétaires d'une résidence secondaire devront toutefois continuer à la payer.

Crédit d'impôt immédiat pour les emplois à domicile

Le crédit d'impôt immédiat pour les activités liées dites de "confort" (ménage, repassage, jardinage…) entre en vigueur. Les particuliers employeurs n’auront plus à avancer la part remboursée par l’État et pourront verser 50 % de la somme due seulement, sauf pour la garde d’enfants où la réforme n’entrera en vigueur qu’en 2024.

Nouveau malus sur les véhicules les plus polluants

À compter de ce 1er janvier, le malus appliqué aux véhicules les plus polluants va évoluer. Cette taxe sera à payer lors de l'immatriculation, elle s'appliquera à partir de 128 grammes de CO2/km, avec pour ce niveau de pollution une taxation de 50 euros. Jusqu'à présent, ce malus s'appliquait dès 133 grammes de CO2/km. Un nouveau malus au poids sera également mis en place pour les véhicules neufs pesant plus de 1,8 tonne.

Environnement

Habitat

Les chaudières au fioul ou au charbon sont interdites dans les logements neufs ; elles doivent être remplacées par des chaudières moins polluantes (gaz, pompes à chaleur, à bois ou granulés).

La réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE2020)destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la construction, et à verdir la consommation d'énergies, entre en vigueur. Ce sont d'abord les logements qui sont concernés par cette nouvelle règlementation ; elle s'appliquera aux bureaux et bâtiments d'enseignement dans le courant de l'année.

Lutte contre le gaspillage

Plusieurs dispositions de la loi antigaspillage entrent en vigueur ce 1er janvier 2022 :

Interdiction d'éliminer les produits invendus : avec l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi Agec, les producteurs, importateurs et distributeurs ont l'obligation de réemployer, réutiliser ou recycler les produits non alimentaires invendus. Sont concernés, les produits électriques et électroniques, piles, textiles, meubles, cartouches d’encres, les produits d'hygiène et de puériculture, les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires. Au 31 décembre 2023, l’intégralité des produits seront soumis à cette législation.

: avec l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi Agec, les producteurs, importateurs et distributeurs ont l'obligation de réemployer, réutiliser ou recycler les produits non alimentaires invendus. Sont concernés, les produits électriques et électroniques, piles, textiles, meubles, cartouches d’encres, les produits d'hygiène et de puériculture, les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires. Au 31 décembre 2023, l’intégralité des produits seront soumis à cette législation. Loi anti-gaspillage : obligation pour les restaurateurs et les bars, de donner de l'eau potable gratuitement, même hors repas. Les établissements recevant du public doivent installer des fontaines d'eau potable gratuite.

: obligation pour les restaurateurs et les bars, de donner de l'eau potable gratuitement, même hors repas. Les établissements recevant du public doivent installer des fontaines d'eau potable gratuite. Lutte contre l'emballage plastique : les sachets de thés et les jouets en plastiques distribués gratuitement dans les fast-foods sont désormais proscrits. Les enseignes pourront proposer des jouets dans d'autres matériaux, en bois ou en carton. Sont interdits également les suremballages en plastique pour les lots de fruits et légumes de moins de 1,5 kg avec des exceptions jusqu'en 2026. La mesure s'applique à une trentaine de fruits et légumes non transformés, comme les poireaux, les courgettes, les aubergines, les pommes, les citrons, les ananas ou encore les pamplemousses, selon une liste du ministère de la Transition écologique. Enfin les journaux, magazines et publicités devront être livrés sans emballage, ou bien avec un emballage fabriqué avec un autre matériau, comme le papier.

Impact environnemental du numérique

L'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met en place une méthodologie afin d'informer les consommateurs des préjudices portés à l'environnement par les appareils et leurs usages.

Le "bruit" de l'éolien contrôlé

Des "contrôles systématiques du bruit" causé par des éoliennes vont être effectués, avec un "bridage sonore en cas de dépassement des seuils autorisés".

Gaz fluorés

Les GES fluorés (gaz à effet de serre) ne pourront plus être utilisés dans la composition des réfrigérateurs et congélateurs commerciaux hermétiquement scellés (GWP> ou = 150).

Sécurité des sites industriels à risques

À partir de ce 1er janvier les rapports d'inspection des sites industriels à risques seront systématiquement publiés.

Social

L'indemnisation des aidants légèrement revalorisée

Les critères pour bénéficier d'un congé dédié aux proches aidants sont élargis en 2022 et le congé sera indemnisé au Smic. Pour les 8 à 11 millions de personnes qui soutiennent au quotidien un proche malade, en perte d’autonomie, ou en situation de handicap, le montant de l’indemnisation est revalorisé, passant de 52 euros à 58 euros net par jour, non cumulables.

Réforme de l'Allocation adultes handicapés

Le gouvernement, qui est contre la "déconjugalisation" de l'Allocation adultes handicapés (AAH), a opté pour un abattement forfaitaire de 5.000 euros sur les revenus du conjoint, soit un gain de 110 euros mensuels pour 120.000 couples à partir du 1er janvier.

Une nouvelle pièce de 2 euros

Pour marquer les 20 ans de l'Euro, une nouvelle pièce sera mise en circulation en France. Emmanuel Macron en a fait l'annonce, alors que la France prendra pour six mois ce 1er janvier la présidence de l'Union européenne. Un chêne et un olivier seront gravés sur cette pièce de 2 euros.

Culture / Médias

Le Pass Culture étendu aux moins de 18 ans

Les jeunes de moins de 18 ans qui en font la demande pourront accéder au Pass Culture. Les jeunes, scolarisés ou non, peuvent désormais bénéficier de 20 euros l'année de leur 15 ans, 30 euros l'année de leurs 16 ans et 30 euros l'année de leurs 17 ans. Le dispositif offre toujours 300 euros aux jeunes qui ont fêté leurs 18 ans.

Création de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)

Cette autorité publique indépendante, née de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), est officiellement mise en place ce 1er janvier. L'Arcom est composée d'un collège de neuf membres nommés par décret pour un mandat de six ans non renouvelable.

Éducation

L'Institut national du service public (INSP) remplace l'École nationale d'administration (ENA), avec à sa tête, Maryvonne Le Brignonen, ancienne directrice de la cellule de renseignement financier Tracfin.

Police et sécurité

Le "plan alerte frontière" entre en vigueur entre la France et le Luxembourg, afin de mieux coordonner les services de police, de gendarmerie et de douanes des deux côtés des frontières situées le long de la Région Grand Est, en cas d'événement sécuritaire majeur.

Par ailleurs, à compter de ce 1er janvier, les policiers actifs peuvent voyager gratuitement dans les trains du réseau SNCF. L'accord prévoit que "le trajet domicile-travail soit gratuit pour les policiers, s'ils sont armés et s'ils se signalent au chef de bord".

Diplomatie

À partir de ce 1er janvier, les ressortissants britanniques qui souhaitent rester en France à la suite du Brexit doivent disposer d'un titre de séjour.

Autre conséquence du Brexit, une nouvelle réglementation sur la taille des filets de pêche entre en vigueur. Selon le président de la commission des Affaires européennes du Sénat Jean-François Rapin (LR), cela va restreindre encore davantage les prises des pêcheurs français dans les eaux britanniques.