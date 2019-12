Smic : un rapport recommande au gouvernement de ne pas donner de coup de pouce

Le groupe d'experts sur le Smic, consulté avant chaque revalorisation du salaire minimum le 1er janvier, recommande au gouvernement de s'abstenir de "coup de pouce" et de s'en tenir à la revalorisation automatique.

Pas de coup de pouce pour le SMIC au 1er janvier 2020, c'est ce que recommande un rapport d'experts remis au Premier ministre. Depuis sa création en 2008, ce panel d'économistes s'y est toujours montré défavorable, estimant que cela nuirait à l'emploi des moins qualifiés, au chômage toujours élevé, tout en ayant un "impact limité contre la pauvreté".

Un coup de pouce aux effets dommageables sur l'emploi et le chômage selon ces experts

Le groupe d'experts recommande au gouvernement de s'en tenir à la revalorisation automatique. Un appel à la rigueur qui s'appuie sur plusieurs arguments. D'abord, augmenter le Smic oblige les employeurs à augmenter les salaires. Cela représente une charge supplémentaire et peut conduire à des licenciements. Un coup de pouce au Smic réduit aussi les embauches de personnel non qualifié.

Ces experts estiment aussi qu'une hausse du SMIC a un impact sur la pyramide des salaires. Généralement, lorsque le Smic augmente, les personnes dans les tranches de salaires supérieures négocient aussi des rémunérations plus élevées.

La prime d'activité plus efficace

Les experts mettent également en avant que le Smic "est un outil peu efficace pour lutter contre la pauvreté". La prime d'activité est, selon eux, plus efficace parce qu’elle touche plus de monde et vraiment les bas salaires.

Cette année, la prime d'activité a été revalorisée de 90 euros. Du fait de cette revalorisation, la part de ménages pauvres parmi les bénéficiaires de la prime d'activité est passée de 27 à 19% en 2019. La prime d'activité bénéficiait au 30 juin à 4,17 millions de foyers, soit 1,44 million de plus que l'an dernier.