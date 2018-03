Biganos, France

Depuis lundi matin les cheminées de l'usine Smurfit Kappa de Biganos ne fument plus. Il s'agit d'un arrêt technique programmé pour des travaux de modernisation. L'entreprise est déjà le plus gros employeur privé du Bassin d'Arcachon avec 450 salariés et compte bien rester compétitive sur le marché du papier d'emballage.

Une nouvelle installation de lavage de la pâte à papier et une chaudière de régénération

La spécialité de Smurfit Kappa c'est le papier kraft, ce carton qui permet d'emballer les paquets qui transitent par la Poste. Autant dire qu'avec le boom du commerce en ligne, ce produit se vend très bien ! 500.000 tonnes de papier d'emballage sortent de l'usine tous les ans pour un chiffre d'affaire de 300 millions d'euros. Grâce au pin maritime des Landes le site de Biganos tourne à plein régime mais l'usine avait besoin d'être modernisée. Depuis 5 ans Smurfit a investi 100 millions d'euros. Dernier achat : une installation de lavage de pâte à papier et une nouvelle chaudière de régénération. Ce sont ces deux équipements qui nécessitent aujourd'hui l'arrêt technique du site.

On est une entreprise indélocalisable avec des savoirs-faire assez complexes.

- Nicolas Le Feuvre, PDG de Smurfit Kappa Cellulose du Pin

Cet arrêt ne devrait pas pénaliser l'activité industrielle explique le PDG de l'entreprise Nicolas Le Feuvre. "Nous sommes un groupe européen et nous pouvons gérer nos stocks et nos clients au niveau européen." 250 entreprises et 1.500 personnes vont intervenir sur le site pendant la durée des travaux. De leur côté les salariés de l'usine ne resteront pas au chômage technique. La direction a prévu 4.000 heures de formation pour ses salariés sur la période d'arrêt.