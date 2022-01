SNCF : cinq ascenseurs mis en service au mois de février en gare de Dijon-Ville

307 millions d'euros dont 123 cofinancés par la Région, l'Etat et l'Union Européenne, c'est la somme que la SNCF va investir en 2022 en faveur du réseau ferroviaire de Bourgogne-Franche-Comté.

La Côte-d'Or va capter 47 millions avec parmi les gros chantiers la modernisation de la voie entre Les Laumes et Mâlain pour 20 millions, la modernisation de la zone de triage de Perrigny-Gevrey pour 7 millions, la modernisation de la sous-station électrique de Verrey-sous-Salmaise pour 1,6 millions et bien sûr la fin du chantier de mise en accessibilité de la gare de Dijon-Ville pour 3,6 millions en 2022.

La fin de très gros travaux en gare de Dijon-Ville

Au total ce sont près de 40 millions d'euros que la SNCF aura investit depuis l'été 2020 dans ces travaux qui touchent notamment les quais 1 à 5. Des travaux qui se terminent avec parmi les étapes très attendues de certains voyageurs : la mise en service de cinq ascenseurs.

Jérôme Grand de SNCF Réseau en Bourgogne-Franche-Comté © Radio France - Thomas Nougaillon

Jérôme Grand Directeur territorial de SNCF Réseau en Bourgogne-Franche-Comté. "On va mettre en service ces ascenseurs au mois de février puis il y aura une petite phase de travaux cet été pour remplacer la marquise sur le quai A. A la fin de l'été la gare de Dijon sera entièrement rénovée du sol au plafond avec des quais tout neufs, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Je pense que c'est une grande satisfaction pour tout le monde et notamment pour les voyageurs".

Le préfet Fabien Sudry, Jérôme Grand de SNCF Réseau et Michel Neugnot vice-président du Conseil régional en charge des transports ont annoncé le plan d'action 2022 pour la SNCF © Radio France - Thomas Nougaillon

La SNCF annonce par ailleurs que 3,8 millions d'euros vont être mis sur la table pour sécuriser les passages à niveau et améliorer la visibilité nocturne des 938 que compte notre région. Des éclairages à leds vont notamment être installés sur les barrières.

La fin du glyphosate et l'arrivée de leds à la SNCF

La SNCF-Réseau qui n'utilise plus de glyphosate depuis la fin d'année 2021 pour désherber ses voies a par ailleurs signé deux partenariats avec la chambre d'agriculture et les chasseurs pour tenter d'éloigner les animaux d'élevage et le gibier des voies et à fortiori des trains. Car en cas de chocs la facture peut monter très rapidement pour la SNCF, sans parler des retards occasionnés pour les voyageurs.

