SNCF : encore quelques TER supprimés ce lundi en Alsace

Alsace, France

Retour progressif à la normale en ce lundi 21 octobre pour les trains. Tous les Oui-go et les trains à grande vitesse circulent selon la SNCF. Il y a encore quelques perturbations encore pour les TER.

Des remboursements prévus pour les voyageurs touchés

Plusieurs trains sont supprimés entre Strasbourg et Nancy et entre Strasbourg et Metz. Pas de TER entre Mulhouse et Paris. Le PGD de la SNCF a déjà annoncé un programme de remboursement pour les voyageurs touchés par ce droit de retrait à la SNCF, lancé après un accident mercredi soir en Champagne Ardennes.