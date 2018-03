Saint-Étienne, France

Pour la desserte Lyon/Saint-Étienne, elle sera assurée avec un train sur huit. Soit seulement trois trains dans la matinée entre Saint-Étienne et Lyon à 5h50, 6h50 et 7h50. Une journée normale il y a 20 trains au départ de Châteaucreux le matin. Tous ces trains arriveront à la Part-Dieu. La gare de Perrache ne sera pas desservie.

Dans l’autre sens en venant de Lyon, trois trains également jeudi matin (contre 20 pour une matinée normale). Les départs de Part-Dieu sont prévus à 6h54, 7h54 et 8h24. Dans notre région, la ligne TER Lyon et Saint-Étienne est la plus impactée par le mouvement de grève.

La plupart des petites lignes seront assurées uniquement en autocar : c’est le cas de Lyon/Roanne, Saint-Étienne/Montbrison, Saint-Étienne/Le Puy-en-Velay.

Pour les TGV au départ de Saint-Étienne aucun direct ne sera assuré.