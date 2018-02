Pays Basque, France

Transformation de la SNCF en société anonyme (SA), ou fin du statut de cheminot font réagir les salariés de la SNCF. Mais hors des métropoles, ce qui fait bondir, c'est que le rapporteur Jean-Cyril Spineta prône la disparition des lignes non rentables, c'est à dire presque tous les Train Express Régionaux (TER). Parmi elles, la ligne de Bayonne à St Jean Pied-de-Port.

22 millions d'euros de rénovation

Or, elle vient juste d'être rénovée! La région a investi 22 millions d'euros entre 2010 et 2015 pour la refaire à neuf. Le maire de St Jean Pied de Port, Alfonso Idiart est plutôt amer à la lecture du rapport. "C'est un service public, et c'est pas très sérieux de supprimer cette ligne refaite à neuf". Il rappelle aussi que "c'est le train des pèlerins du chemin de St Jacques de Compostelle. Il y a près de 15.000 pèlerins qui arrivent par le train".

La ligne dessert tout le pays de Garazi et la vallée de la Nive © Radio France - Bixente Vrignon

Plus de TGV dans le Sud Aquitaine

La CGT va au-delà. Le rapport demande aussi que les TGV ne circulent que sur les voies TGV. Conséquence, pour le syndicat: presque tous les TER disparaitraient, mais en plus, il n'y aurait plus aucun TGV entre Hendaye et Bordeaux. Pour le délégué syndical CGT Peio Dufau: "les dessertes TGV s'arrêteraient"

La Région Nouvelle Aquitaine s'insurge aussi contre ce rapport. Renaud Lagrave, élu délégué aux infrastructures et aux transports, estime que ce rapport est "largement inspiré par Bercy, cette idée que les lignes non rentables ne serviraient à rien, c'est l'anti-thèse de l'esprit de la COP 21 et de la COP 23. On nous explique qu'il faudrait un retour aux bus, aux camions et aux voitures".

La CGT a prévu une journée de mobilisation pour le 22 mars.