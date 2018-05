Bientôt un référendum interne ?

Face à un Edouard Philippe inflexible, les syndicats étudient plusieurs pistes dont l'organisation d'un référendum. Les salariés de la SNCF pourraient bientôt être consultés et répondre à une question simple : "Pour ou contre la réforme du gouvernement ?" Ce vote devrait se tenir la semaine prochaine et a un double objectif. D'une part, démontrer que les cheminots opposés à la réforme sont bien plus nombreux que les grévistes et d'autre part, afficher une certaine unité syndicale. Un référendum d'ors et déjà jugé illégitime par la direction de la SNCF et le gouvernement.

"Une journée sans cheminots"

Lors de cette réunion, les syndicats vont aussi discuter d'une nouvelle grande journée de mobilisation, une "journée sans cheminots" c'est-à-dire sans aucun train. Elle pourrait se dérouler le 14 mai ou un peu plus tard. Il s'agit la aussi de préserver l'unité syndicale contre la réforme. Enfin concernant le calendrier de la grève, les syndicats pourraient décider d'une pause le 29 mai quand le projet de loi arrivera au Sénat. Mais les cheminots n’entendent pas relâcher la pression pour autant et envisagent même de prolonger leur mouvement au-delà du 28 juin.