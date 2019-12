SNCF : retrouvez les prévisions trafic de ce vendredi 13 décembre en Bretagne

Les organisations syndicales de cheminots poursuivent le bras de fer avec le gouvernement pour un retrait du projet de réforme des retraites. Malgré les annonces d'Edouard Philippe la grève continue à la SNCF, et le trafic reste perturbé notamment en Bretagne.

Vendredi 13 décembre, 4 TGV allers circuleront entre Rennes et Paris, 3 pour les retours. Il y aura 2 TGV allers-retours entre Brest et la capitale. Notez également qu'il n'y aura seulement qu'un aller entre Quimper et Paris, et deux retours sur cet axe.

Côté trains régionaux, 4 TER sur 10 seront sur les rails soit 120 trains en circulation en Bretagne.

Prévisions TGV trafic SNCF vendredi 13 décembre - Capture d'écran prévisions SNCF