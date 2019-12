SNCF : trafic toujours très perturbé ce lundi 9 décembre dans le Berry

Le trafic SNCF sera encore très perturbé ce lundi dans le Berry en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Deux allers-retours entre Châteauroux et Paris sont programmés. Les dessertes TER seront assurées par des cars pour une grande majorité de liaisons.

Châteauroux, France

Les jours se suivent et se ressemblent à la SNCF. En raison de la mobilisation contre la réforme des retraites, le trafic ferroviaire sera encore très perturbé ce lundi 9 décembre en région Centre-Val de Loire. Pour les trains Intercités entre Châteauroux et Paris-Austerlitz, il n'y aura que deux allers-retours dans la journée selon les prévisions transmises par la SNCF :

Départs Châteauroux : 10h18 et 21h15

Départs Paris-Austerlitz : 6h37 et 16h38

Concernant les TER, il n'y aura aucun train sur les liaisons Bourges-Vierzon, Châteauroux-Argenton-sur-Creuse et Montluçon-Bourges-Vierzon qui seront assurées par des cars. Toutefois, deux allers-retours en train sont prévus entre Vierzon et Tours, même chose entre Vierzon et Orléans.



Pour ceux qui le peuvent, la SNCF recommande aux voyageurs d'annuler ou reporter leurs déplacements.