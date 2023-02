SNCF : Transilien propose une aide au logement pour ses nouveaux agents

Après la RATP, qui annonce un plan de recrutement de 6.600 agents pour 2023, c'est au tour de Transilien SNCF Voyageurs de recruter à tour de bras, principalement en vue de la mise en service d'Eole, le prolongement à l'ouest du RER E, et des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

ⓘ Publicité

Plus de 900 collaborateurs vont être recrutés cette année. Parmi eux, 400 conducteurs de RER, train, et tram-train, 200 chargés de relation clients en gare, 150 techniciens de maintenance des trains, et 110 techniciens maîtrises et cadres. Une offre supérieure à celle de 2022 où la SNCF avait recruté 770 personnes, dépassant l'objectif fixé de 600 recrutements.

Pour attirer les candidats, Transilien propose une "offre garantie logement" en Île-de-France. En fonction de leur situation, les nouveaux salariés peuvent se voir proposer un logement à un prix attractif, à moins de 20 km de leur futur lieu de travail, et dans un délai de quatre mois.

Transilien SNCF Voyageurs précise que "tous ces logements sont des logements sociaux qui appartiennent au parc immobilier de la SNCF". Toutes les offres d'emploi à pourvoir en Île-de-France sont disponibles directement sur l e site internet de recrutement de la SNCF .

Une campagne de communication et deux forums de recrutements Transilien (dont les dates et lieux n'ont pas encore été communiqués) vont être lancés en mars et en avril en Île-de-France.