SNCF : Trafic perturbé ce lundi en Normandie en raison d'un mouvement social

La semaine commence mal pour les usagers normands de la SNCF. Des perturbations sont à prévoir dans les gares de la région. Un mouvement social a été lancé pour la journée à l'appel de la CFDT, CGT, SudRail, UNSA et force Ouvrière. Le préavis de grève dénonce la suppression de postes de contrôleurs dans la région.

Un projet néfaste pour le service des usagers normands

Selon la SNCF, ce sont les lignes intrarégionales qui seront perturbées. Cependant, un "service minimum" devrait être garanti sur ces lignes d'après l'entreprise ferroviaire.

Les cheminots en grève protestent contre la suppression de postes de contrôleurs notamment sur les lignes Rouen-Dieppe et Rouen-Le Havre. "Il y a un non sens dans cette décision" s'insurge Jonathan Jarrige, le secrétaire régional de la CFDT cheminot de Normandie. Selon ce représentant syndical, "cela va complétement à l'encontre de la sécurité, de la sûreté, et de la sauvegarde des recettes. On considère que ce projet est complétement néfaste pour le service des usagers normands."

Par ailleurs , les lignes Krono +, qui sont sans arrêt entre Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg, ne seront pas impactées par le mouvement social.