SNCF : vous pouvez désormais payer vos billets supérieurs à 150 euros en trois fois

C'est un changement qui devrait soulager certaines familles alors que les dépenses de l'été peuvent être conséquentes en pleine inflation . Les billets SNCF dont le prix est supérieur à 150 euros sont payables en trois fois depuis mardi 8 août, a appris ce samedi l'Agence Radio France auprès de la SNCF, confirmant une information du site MoneyVox . Ce paiement en trois fois est disponible sur l'application SNCF Connect et sur le site internet de la SNCF .

Paiement fractionné sur trois mois

Le paiement est fractionné et étalé sur trois mois. Cette option est disponible seulement si le panier de billets achetés est supérieur à 150 euros. Vous devez payer une première partie à l'achat des billets, la deuxième partie 30 jours plus tard puis la troisième et dernière partie un mois après. ll est possible en cas d'achat de billet de train comme de billet de bus, précise la SNCF, et les trajets en correspondance seront également éligibles.

"C'était une demande pour les gens qui ont des grosses factures", explique-t-on au sein de la SNCF, qui parle d'une mesure décidée "pour rendre service" pour "permettre un achat de billets aux personnes qui n'ont pas énormément d'argent". En revanche, en cas d'utilisation de ce paiement en trois fois, un taux de 1,5% du montant total sera appliqué, à la charge de l'usager. La SNCF précise qu'il s'agit du taux réglementaire fixé par la Banque de France.