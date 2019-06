Rennes : le bon business du nettoyage de baskets

Les baskets ne se sont jamais autant vendues dans le monde. Un rennais et son associé ont décidé de surfer sur ce marché en créant une boutique où on nettoie, restaure et personnalise les sneakers.

Rennes, France

On les appelle baskets, tennis ou sneakers. Quelque soit leur nom, elles ont de plus en plus le vent en poupe et plus seulement pour faire du sport. Les ventes de baskets ne cessent d'augmenter depuis 2013, elles représentaient en 2017 déjà 47 % du marché de la chaussure en France selon la fédération française de la chaussure. Et quand on achète des baskets, on aime bien les garder le plus longtemps possible. Un jeune rennais a donc eu l'idée de créer il y a deux ans la boutique Sneakers Wash qui propose de laver, restaurer ou personnaliser vos chaussures et vos baskets en particulier.

Des initiales, des dates et des paroles de rappeurs

La boutique a ouvert avenue Janvier au mois de septembre après une première tentative ailleurs dans le centre ville et depuis qu'elle a gagné en visibilité, elle a réussi à se faire remarquer. Il faut dire que les porteurs de baskets sont nombreux. Ici on les nettoie et on les restaure entièrement à la main avec des produits maison, on en saura pas plus. Il est possible aussi de les personnaliser. "On va pouvoir changer les couleurs de la chaussure, faire des oeuvres artistiques ou la transformer s'il le faut en changeant ou en ajoutant des matières" comme l'explique Merwan Sohbi, cofondateur de Sneaker Wash. "Par exemple des paroles de rappeurs, le logo d'un album ou une date. _Il y a aussi des gens qui veulent des initiales ou une date pour un mariage_" explique Paul Trinquart qui travaille dans la boutique depuis plusieurs mois. Cette personnalisation a un prix : entre 20 et 300 euros à peu près selon les désirs des clients.

Joan Georgeais est le créateur de Sneakers Wash - Hugo Seguin

Ambition affichée : devenir leader du secteur en France

"Cela fonctionne très bien. On observe une progression constante mois après mois. On a beaucoup de clients qui reviennent régulièrement. On a aussi de nouveaux clients" explique Merwan Sohbi qui voit beaucoup plus grand avec son associé. Joan Georgeais confirme cette volonté de s'aggrandir : "Vu que c'était un bon choix, l'envie qu'on a c'est de développer la marque dans le grand ouest et dans toute la France. l'objectif principal c'est de devenir leader du secteur sur le marché français".