So chic : des masques en dentelles de Calais

Puisque qu’il faut porter des masques, de plus en plus souvent, et à peu près partout, autant être élégant. A la boutique de la Cité de la dentelles, à Calais, les masques décorés de dentelles s’arrachent. Plusieurs centaines ont déjà été vendues.

Après le confinement et les mois de chômage partiel pour ses deux couturières, quand il a rouvert son atelier de confection, Bernard Blanquart, se demandait comment occuper son équipe et relancer son entreprise. Il a alors testé les masques, en s'appuyant sur son stock, très important et très diversifié, de dentelles. Il pouvait vendre ces masques dans sa boutique, à la Cité de la dentelle et de la mode, à Calais. Le bouche à oreille à fait le reste.

Face à la demande, très forte, l'entreprise de confection va devoir produire plus de masques en dentelles, aux normes Afnor. © Radio France - Matthieu Darriet

Il a conçu un masque résistant à de nombreux lavages : "les dentelles que nous utilisons sont certifiées, à 100 %, "Dentelles de Calais" ce qui veut dire qu'il y a des garanties de qualité. Elles sont traités à 145° pour la teinture, donc quand quelqu'un les lave à 40°, il n'y a vraiment aucun souci. L'utilisation ne détériore pas la dentelle de Calais."

12 à 13 euros, le masque

Un savoir-faire qui, malgré son coût (12 à 13 euros le masque) séduit les clients. Ils défilent à la boutique. "J'ai acheté un masque en dentelles pour ma fille, raconte un homme. Elle vit à Hong-Kong et elle travaille dans la lingerie, alors ça devrait lui faire plaire".

Bernard Blanquart propose également des écharpes assorties à ses masques en dentelles de Calais. © Radio France - Matthieu Darriet

Et pour peaufiner le côté chic de ces masques, Bernard Blanquart commence à les décliner, avec des écharpes et des petits tops assortis. Pour l'instant, seul le modèle adulte existe, mais la gamme s'est élargie (en forme et coloris) et des masques enfants sont prévus.

De nombreuses commandes

Mais surtout, l'entrepreneur, passionné de dentelles depuis trente ans, doit gérer les nombreuses commandes : "On a des gens qui veulent faire des commandes, par exemple on a une société qui fait des repas de mariages ou autres et qui m'a commandé des masques haut-de-gamme, avec de la dentelle noire sur fond noir. On a aussi été sollicités pour une commande pour d'une administration pour 250 masques. Et puis il y a des gens qui achètent par 10 ou par 5, pour toute la famille, et qui peuvent laver le masque pour le remettre le lendemain."

A court terme, on est optimiste !

Optimiste, mais prudent, car Bernard Blanquart le rappelle, dans la mode tout bouge très vite. Et puis les copieurs habituels de la dentelle de Calais-Caudry ne tarderont pas à réagir.