Sobeval : les réactions après la reprise de l'activité de l'abattoir

La préfecture de Dordogne a annoncé ce mercredi 4 mars la reprise partielle de l'activité de l'abattoir SOBEVAL de Boulazac. L'établissement était à l'arrêt depuis trois jours, sur décision du ministère de l'Agriculture après la diffusion de la vidéo de L214. Pour l'instant, seul l'abattage conventionnel reprend petit à petit. France Bleu Périgord fait le tour des réactions.

La Sobeval "se félicite de la reprise de son activité"

Dans un communiqué, l'abattoir SOBEVAL explique qu'il "a apporté des modifications [...] à la mise à niveau de la formation de ses opérateurs Responsables de la Protection Animale de l'abattoir". De plus, la direction annonce qu'une experte vétérinaire a été recrutée pour réaliser un suivi qualité des mesures mises en place.

SOBEVAL explique, par ailleurs, qu'il "se félicite de la reprise de l'activité" et qu'il "a été très sensible au soutien du monde agricole, à la fidélité de ses clients et à la confiance de ses fournisseurs".

L'abattage rituel qui représente 30% de la production de l'abattoir est lui toujours suspendu en attendant la décision des services vétérinaires.

Pour les éleveurs, le mal est fait

Soulagement chez les éleveurs périgourdins même si pour Michel Larue, responsable de la section veau de la FDSEA, le mal est fait : "Tout ce tapage médiatique est pitoyable. C'est terrible que la calomnie puisse mener à ce genre d'affaire". Il estime que "les dégâts en terme de notoriété et pour les personnes qui y travaillent sont pitoyables".

Ce mardi 3 mars, les éleveurs du département ont déversé du fumier devant la préfecture de la Dordogne en soutien à l'abattoir SOBEVAL et pour demander la réouverture de l'établissement.

Satisfaction chez les élus de la Dordogne

Le député de la 3ème circonscription de la Dordogne, Jean-Pierre Cubertafon, a réagi sur l'antenne de France Bleu Périgord. Il se dit soulagé : "Je n'ai pas besoin de vous rappeler le poids économique de cette entreprise sur notre territoire".

Il ne faut plus que l'on parle de cet établissement en terme négatif. Tout le monde le mérite - Jean-Pierre Cubertafon

"Ecoeurant" selon L214

Sur son site, l'association de protection animale estime que la préfecture de la Dordogne "a cédé sous la pressions des syndicats". La cofondatrice de L214, Brigitte Gothière, assure qu'"en 3 jours, il est impossible d'avoir pallié aux défauts de structure et de formation du personnel au sein de cet abattoir."