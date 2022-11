Sobriété énergétique : à Saint-Nazaire "on n'a pas attendu la crise pour agir"

Avec l'hiver et la crise énergétique, les factures d'électricité et de gaz vont exploser si ce n'est déjà fait, sans parler du risque de pénurie. De quoi plomber les comptes des collectivités locales qui présentent, les unes derrière les autres, leurs plans de bataille. A Saint-Nazaire, on n'a pas attendu la crise pour s'y mettre. Une politique qui porte ses fruits mais qui n'empêchera pas la facture de grimper l'an prochain de 50%.

ⓘ Publicité

la destruction de la salle Jacques Brel a réduit la consommation de la ville de 5%

Ici comme ailleurs, on baisse d'un degré l'eau de la piscine ou le chauffage des gymnases, mais la ville a déjà réduit sa consommation de 18% en 7 ans. Comment ? d'abord en s'attaquant aux passoires thermiques. Et dans une ville construite après la guerre, ce n'est pas rien. Un seul exemple : la salle Jacques Brel, remplacée par l'alvéole 12 de la base sous-marine, détruite en 2019, jugée trop énergivore. Bien vu. "De façon immédiate, la ville a réduit de 5% sa consommation d'énergie" explique Michèle Burnet, directrice générale adjointe Fabrique du territoire écologique à Saint-Nazaire et à la Carene. Cette politique de réhabilitation va d'ailleurs se poursuivre avec de grands travaux dans les écoles ou les gymnases. "80 millions d'euros d'investissement sur le mandat avec également la centralisation et la rénovation des chaufferies pour 1 million d'euros. On vise 40% d'économie d'énergie d'ici 2029" précise encore Michèle Burnet.

Plusieurs projets dans l'énergie renouvelable sont aussi sur la table à commencer par cette centrale solaire sur les friches industrielles au nord du quartier de Certé à Trignac. Il s'agit de panneaux photovoltaïques sur 10 hectares qui couvriraient 20% de la consommation d'électricité de la commune de Trignac. Il y aura en début d'année prochaine un appel à financement citoyen.

Face à la crise, si la ville et l'agglomération ont eu de bons traders pour négocier l'achat de l'électricité et du gaz cette année sans aucune augmentation, (3 millions d'euros chacune grâce au groupement de commandes piloté par le syndicat Sydela), la facture va grimper de 50% l'an prochain. C'est une hausse importante mais limitée par rapport à certains voisins. "On s'en sort encore" dit le maire David Samzun qui n'envisage pas de nouvelles augmentations d'impôts pour le moment. En revanche à la sobriété énergétique vient s'ajouter la sobriété financière. "Les exigences de maîtrises des coùts de fonctionnement sont à l'ordre du jour, sur les achats, ou encore sur la masse salariale" indique Michèle Burnet.

Illuminations de Noël à 4000 euros, on ne va pas se priver" - David Samzun

Pas question pour autant de faire une croix sur les illuminations de Noël. "Elles nous coùtent 4 000 euros. A ce prix-là, on ne va pas se priver ni jouer les hypocrites", dit le maire qui rappelle que 70% des lumières sont éteintes la nuit depuis 2 ans déjà avec 240 000 euros économisés.