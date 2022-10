Plan de sobriété énergétique : "C'est un premier pas, un pas de fourmi" pour EELV en Dordogne

_"Un pas de fourmi,_c'est ainsi que le porte-parole d'Europe Ecologie Les Verts en Dordogne, Lionel Frel, qualifie le plan de sobriété, présenté jeudi 6 octobre, par le gouvernement. Il faut des solutions beaucoup plus ambitieuses à long terme." Il était l'invité de France Bleu Périgord ce lundi 10 octobre. Pour lui, il faut installer des éoliennes en Dordogne, malgré la forte opposition. "Il faut des éoliennes qui soient acceptées."

C'est un premier pas, peut-être un pas de fourmi mais il faut avancer à grandes enjambées - Lionel Frel

"La sobriété, c'est de la décroissance. Ca veut dire qu'on va moins consommer. Il faut que ça se fasse à niveau de confort, c'est pour ça qu'il faut que ça se passe à long terme. Il faut que ce soit une décroissance heureuse, préparée, en douceur et non pas une baisse brutale des consommations comme on voit ici."

