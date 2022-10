Sobriété énergétique : "Ces mesures devraient déjà être appliquées", pour l'agence de l'énergie du Sicoval

Baisser la température d'un degré dans les piscines, ou éteindre l'éclairage public de 1h à 6h du matin, par exemple : deux mesures parmi d'autres annoncées ce jeudi par le gouvernement dans son plan de sobriété énergétique .

Les collectivités, mais aussi les entreprises, les particuliers et les administrations sont appelés à faire des efforts. L'invité de France bleu Occitanie ce vendredi est Laure Barthélemy-Blanc, directrice de Soleval, l'agence locale de l'énergie et du climat du Sicoval - une collectivité qui regroupe 36 communes au sud de Toulouse. Cette association aide, entre autres, les collectivités à améliorer leur consommation énergétique.

France bleu : Votre association aide la communauté de communes à raisonner sa consommation d'énergie. Alors ce plan de sobriété énergétique présenté par le gouvernement, il était temps, selon vous ?

Laure Barthélemy-Blanc : Oui, tout à fait. C'est vrai que la sobriété, ça fait une vingtaine d'années que des structures comme la nôtre en parlent. On est content, je ne sais pas si c'est le mot, mais que ça arrive enfin dans tous les médias et qu'on en parle largement. Après, c'est vrai que c'est un peu dommage que ce plan de sobriété soit associé à la crise énergétique actuelle et que ça ne soit pas lié plus à l'urgence climatique au final.

Parce qu'on a du retard justement au niveau des collectivités en termes d'économie d'énergie, de limitation de dépenses ?

Oui, on a du retard, que ce soit au niveau des collectivités, des entreprises ou même à titre personnel, des particuliers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être anticipées et être faites avant.

La température maximum par exemple à 18,19 degrés dans les bureaux. L'extinction de l'éclairage public entre 1h et 6h du matin... Ça va vraiment permettre de diminuer la consommation d'électricité, de gaz ?

Alors oui, c'est des mesures qui permettent de réduire les consommations. Pour le coup, ces deux mesures-là, notamment avec l'extinction de l'éclairage public en milieu de nuit, c'est des choses qui, sur nos communes en tout cas, sont faites depuis un certain temps pour quelques-unes d'entre elles. Donc, on a pu constater effectivement que ça engendrait des économies assez importantes.

De 30% en moyenne d'économie, c'est ça, par rapport aux dépenses d'électricité si on éteint la nuit ?

Alors oui, ça varie selon si c'est toute la commune qui est éteinte ou seulement certaines rues. Mais oui, on peut aller jusqu'à 30%. Par rapport à la température à 19 degrés, je voudrais juste rappeler que c'est dans le code de l'énergie depuis très longtemps. Donc voilà, on revient finalement à des choses qui devraient déjà être appliquées.

Ce qui change aussi, c'est la température de l'eau des piscines publiques, avec deux degrés en moins, dans les gymnases aussi, il fera un peu plus froid et on éclairera moins les stades...

Oui, l'eau des piscines, c'est un degré qui est demandé par le gouvernement. Il faut bien penser que si on baisse l'eau des piscines, il faut aussi penser à baisser la température de l'air ambiant. Sinon, on va avoir des décalages trop importants et ce sera encore moins confortable pour les usagers. Ça aussi, c'est des mesures qui peuvent amener un certain nombre d'économies d'énergie et qui quand même, depuis quelques mois ont été anticipées par certaines collectivités. Et c'est vrai que je disais qu'il y a du retard, mais malgré tout, depuis quelques mois, les collectivités n'ont pas forcément attendu ce plan.

Alors les communes sont toutes équipées en thermostats, par exemple dans les bâtiments ? Parce que ça y est, vous dites que les communes ont déjà anticipé. Elles ont toutes des éclairages LED automatisés, ou elles vont quand même devoir investir ?

Non, c'est un peu le problème, c'est qu'il faudrait investir au moment où l'énergie coûte très cher et où la majorité de budget va passer dans le paiement des factures. Donc malheureusement, toutes ne sont pas équipées avec ces thermostats, par exemple pour régler la température, la faire baisser la nuit ou pendant les périodes d'absence. Donc ça va être le gros enjeu des prochains mois de s'équiper, peut-être avec du matériel à la fois performant et pas très cher.