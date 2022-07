Sobriété énergétique : dans la Somme, la commune de Talmas éteint toutes les lumières la nuit

Alors que le gouvernement demande aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités de faire preuve de sobriété énergétique, dans la Somme, la commune de Talmas passe à l'action. Depuis le début du mois de juillet, il n'y a plus d'éclairage public la nuit sur la commune.

Face aux prix de l'électricité et aux risques de pénurie liés à la guerre en Ukraine, Talmas, petite commune de 1.095 habitants au nord de Poulainville dans la Somme, applique le principe de sobriété énergétique demandée par le gouvernement. Depuis le début du mois de juillet, les lampadaires s'éteignent tous la nuit, de 23h30 à 6h30 du matin. De quoi réaliser de belles économies budgétaires et d'énergie.

Une facture d'électricité divisée par deux pour la commune

Le changement ne dérange pas grand monde dans les rues de Talmas. Pour Jonathan, le coiffeur du village qui promène son chien tous les soirs vers 23h30, il faut simplement changer ses habitudes : "j'allume mon portable pour faire lampe de poche. Mais ça me suffit. C'est très bien pour la planète." Bastien, qui habite Talmas depuis 30 ans, voit la différence : "c'est très bizarre de voir le village plongé dans le noir, on perd ses repères. mais j'imagine que c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique."

En effet, le but est bien de moins consommer d'électricité, d'abord parce que ça coûte très cher à la commune, confirme le maire Patrick Blocklet : "tant que les factures n'étaient pas salées, tout allait bien. Mais on a de moins en moins de ressources. Tous les chauffages des bâtiments de la commune fonctionnent à l'électricité, hormis la salle des fêtes, au gaz. Et quand vous voyez les prix du gaz !"

L'idée s'impose alors de couper l'éclairage la nuit pour réaliser des économies substantielles : "l'an passé, on en a eu pour environ 18.000 euros annuels. Là, on pense couper la poire en deux" détaille Patrick Blocklet, qui insiste aussi sur les bénéfices écologiques de l'extinction des feux. Jusqu'ici, une seule personne a fait savoir son mécontentement, par peur d'être en insécurité la nuit. Le maire se réserve la possibilité de modifier les horaires d'extinction à la fin de l'été.

Dans la Somme, la commune d'Ailly-sur-Somme éteint elle aussi son éclairage public : toute la nuit du 1er mai au 25 août, de minuit à 5h du matin du 25 août au 1er mai.