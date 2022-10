Sobriété énergétique : des illuminations de Noël revues à la baisse en Béarn et Bigorre

A plus de deux mois des fêtes de fin d'année, les collectivités de Béarn et Bigorre réfléchissent déjà à adapter leurs installations lumineuses de Noël afin de réduire le coût en électricité. Certaines communes veulent par exemple mettre moins de guirlandes, d'autres les allumer moins longtemps.

Réduire le nombre de guirlandes et les allumer moins longtemps : c'est ce à quoi réfléchissent plusieurs communes béarnaises et bigourdanes pour les illuminations de Noël

Y aura-t-il des illuminations de Noël dans les rues de Béarn et de Bigorre cet hiver ? Même si la saison des fêtes de fin d'année ne commence que dans deux mois, la question se pose déjà pour les collectivités. Les élus planchent sur le sujet dans leur commune, et pour cause : cet hiver, avec la hausse des prix de l'énergie et l'appel du gouvernement à la sobriété, il va falloir faire des économies. Des maires se disent prêts à faire des efforts et à ne pas allumer de guirlandes lumineuses dans toutes les rues et à toute heure.

Des dizaines de milliers d'euros d'économies

Pour une petite commune d'environ mille habitants, les illuminations de Noël, ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses. Déjà une bonne somme, sans compter les augmentations de prix de l'électricité, qui vont encore alourdir la facture cet hiver.

Afin de diminuer les coûts, les élus envisagent plusieurs pistes. D'abord réduire le nombre de guirlandes lumineuses, comme à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), où le maire réfléchit à en mettre deux fois moins cette année. Autre solution : les allumer moins longtemps. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Serres-Castet, au lieu d'avoir des illuminations dès début décembre et jusqu'à mi-janvier, la mairie a décidé de ne les faire fonctionner que pendant 15 jours, le temps des vacances scolaires. "En revanche, on mettra bien sûr davantage d'autres décorations, non électriques" promet le maire, Jean-Yves Courrèges.

Beaucoup de communes aussi expliquent que les illuminations s'éteindront cette année plus tôt la nuit. Des guirlandes sont aussi parfois reliées à l'éclairage public qui, dans certains villages, cessent de fonctionner entre 23h le soir et 6h le matin. Ce même régime attend donc cette année les lumières de Noël.

Trop dur de renoncer complètement aux illuminations

Pour autant, en Béarn comme en Bigorre, personne ne semble vouloir se résoudre à renoncer totalement aux illuminations de fin d'année. Un coup trop dur pour la magie de Noël disent les élus. Surtout dans les petits villages des Pyrénées qui, en hiver, attirent du monde, pour le ski notamment. C'est le cas à Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. "On est un territoire touristique, donc on ne peut pas non plus être ville morte" explique Jean-Pierre Florence, le maire de la petite commune. "Il faut aussi soigner l'accueil, et cet éclairage en fait partie".

Mais l'élu se dit conscient de la problématique de taille. "Nous avons pris deux options : éteindre l'éclairage la nuit, et diviser par deux le nombre de guirlandes. Ca va considérablement réduire notre consommation électrique". Tout l'enjeu pour ces communes, sera donc de trouver un équilibre pas si facile entre un Noël féérique, et un Noël sobre en énergie.