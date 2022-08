Sobriété énergétique : Eclatec produit des éclairages publics basse consommation près de Nancy

Les entreprises et les collectivités appelées à la sobriété par le gouvernement en pleine crise des prix de l'énergie. Parmi les sujets qui font débat , il y a celui de l'éclairage public. En Lorraine, 400 communes ont baissé la lumière ou coupé tout ou partie de l'éclairage la nuit. Eclatec, 185 salariés à Maxéville, produit justement de l'éclairage public depuis 1927 et le passage à la sobriété ne date pas d'hier.

Le patron d'Eclatec David Lelièvre fait remonter à 2013 le virage pris par son entreprise : "Cela fait bientôt dix ans. En 2013, le niveau de maturité de la technologie Led permettait d'offrir des solutions performantes en éclairage public avec des abaissements de la consommation très marqués". 70 à 80% de baisse de consommation à cet instant pour une même qualité d'éclairage. Aujourd'hui, on atteint même 90% grâce à un pilotage à distance ou des détecteurs de présence. Les collectivités locales s'y sont converties mais il reste du travail, explique le patron d'Eclatec : "le job est loin d'être fait, le parc d'éclairage public en France est environ de 11 millions de points lumineux, il y a environ 30% qui a été transformé seulement".

Des postes à pourvoir à Maxéville

Les investissements des collectivités ont été significatifs mais n'ont pas toujours été incités par des prix de l'électricité particulièrement bas par rapport à nos voisins européens. Autre explication de ce "retard", il n'est pas si simple de passer son éclairage aux leds techniquement précise David Lelièvre : "c'est 100% d'électronique et c'est plus sensible aux aléas que l'on peut avoir sur le réseau électrique donc si une collectivité souhaite remplacer ses luminaires mais qu'en amont son réseau est très vétuste, cela peut générer des pannes". Dans ce cas, l'investissement est plus lourd.

Eclatec réalise de bonnes performances années après années et cherche à recruter notamment pour des postes à l'assemblage des luminaires.