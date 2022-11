Sobriété énergétique : il y aura bien des illuminations de Noël dans les communes en Gironde

Y aura-t-il des illuminations de Noël cette année ? La réponse est oui, vous avez même peut-être déjà remarqué que les décorations sont déjà en place dans plusieurs communes. Même si les économies d'énergie sont prioritaires, il ne faut pas oublier la magie de Noël pour nombre d'édiles. En remplaçant les ampoules par des LED, la facture d'électricité baisse : 600 euros pour quatre semaines d'illumination au Bouscat, 1.000 pour Talence et 1.600 pour Bordeaux par exemple.

En 2020, à Bordeaux, les illuminations de Noël consommaient l'équivalent de 5.000 euros d'énergie, mais la facture a largement diminué depuis. La puissance énergétique de l'éclairage va être "divisée par deux cette année" explique l'adjoint au maire à la sobriété énergétique, Laurent Guillemin. Les décorations seront aussi activées une dizaine de jours plus tard que d'habitude, et leur plage horaire de fonctionnement réduite. "Les gens remarquent que c'est moins brillant, mais le message est chouette. On est capable de faire quelque chose de jolie, dans l'état d'esprit du moment tout en étant sobre" continue l'adjoint.

600 euros au Bouscat

Avec les LED "ça nous coûte 600 euros pour quatre semaines d'illuminations" insiste le maire du Bouscat, Patrick Bobey. "Entre cette espèce de féérie de Noël pour les enfants et le côté festif pour les parents, il n'y a pas photo : il faut le faire. Même si ça coûtait le double, on le ferait quand même. Après si ça coûtait le triple, ou dix fois plus, on réfléchirait". À Talence, le maire Emmanuel Sallaberry estime à 1.000 euros le coût des illuminations pour un mois : "sobriété ne veut pas dire morosité, c'est la raison pour laquelle nous avons restreint les illuminations en durée, en terme de nombre d'heures, mais il était hors de question de les enlever". Les illuminations commenceront le 9 décembre et se termineront le 2 janvier, et seront éteintes le soir à 22h, sauf pour les réveillons de Noël et du jour de l'an. "On va réduire la consommation, mais c'est plus de l'exemplarité que le côté réduction", explique le maire.

À Mérignac, les illuminations de Noël représentent 0,08% du budget d'électricité de la ville soit 472 euros selon la mairie. Elles seront éteintes à minuit dans l'hyper centre, 23h pour le reste de la ville. Les décorations seront activées du 2 décembre au 3 janvier, soit 13 jours de moins d'illuminations que l'année passée, pour faire des économies.