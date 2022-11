Crise énergétique: Mont-de-Marsan Agglo veut limiter la casse avec un plan de sobriété

L'hiver sera rude et coûteux pour Mont-de-Marsan Agglo, qui établit à près de 4 260 000 euros ses dépenses énergétiques pour fin 2023, contre 1 887 000 euros en 2022. La collectivité a donc présenté son "plan de sobriété" ce mercredi 16 octobre pour limiter la hausse des factures d'électricité et de gaz, qui s'annoncent très élevées à cause de la guerre en Ukraine . France Bleu Gascogne fait le point sur les principales mesures, qui s'inspirent de celle annoncées par le gouvernement en octobre dernier.

Tourner le thermostat

L'agglomération va abaisser la température de un degré dans ses bâtiments administratifs, en passant de 20 à 19 degrés. Même diminution dans les bâtiments culturels, scolaires, associatifs et les centres de loisir. Dans les classes de maternelle, le thermostat passera de 21 à 20 degrés. Les gymnases seront, eux, chauffés à 14 degrés, contre 16 degrés. Les vestiaires seront à 18 contre 19 degrés. Ce petit degré en moins fait ses preuves : il engendre une baisse de consommation de 10% dans chacun des bâtiments concernés. Le chauffage s'ajustera au plus près des plannings des usagers et sera mis au ralenti pendant les vacances. Il sera ensuite coupé après les vacances de printemps. A cela s'ajoute la suppression des chauffages d'appoint, très gourmands en énergie.

Les baigneurs des deux piscines de l'agglomération, celle de Mont-de-Marsan et celle de Saint-Pierre-du-Mont, verront la température des grands bassins passer de 28 à 27 degrés, et de 29 à 28 degrés pour les petits bassins. Le bassin des bébés nageurs sera lui fermé car trop consommateur, avec une température minimum de 31 degrés. Pour réaliser davantage d'économies, la piscine de Mont-de-Marsan sera fermée la première semaine des vacances de Noël, puis la seconde semaine pour celle de Saint-Pierre-du-Mont. L'ensemble de ces mesures permet de réduire la consommation énergétique des piscines de 15% par rapport à la normale.

Eclairage et "écogestes"

L'économie d'énergie passe aussi par une diminution des éclairages publics. Les lampadaires des quartiers seront éteints de 22h30 à 6h, contre 23h30 à 6h auparavant. Une baisse de 10% de la consommation électrique. Les grands axes routiers conservent, eux, leurs éclairages nocturnes par mesure de sécurité. Les éclairages des sports en extérieur, comme les terrains de football, seront interdits pendant la journée, et seront éteints après 23 heures. L'agglomération désignera également des référents dans chacun des bâtiments administratifs pour faire respecter les consignes : fermer les fenêtres, éteindre la lumière, débrancher les appareils en veille...

Jusqu'à 500 000 euros d'économie sur la facture

Les factures d'électricité et de gaz vont certes augmenter, mais l'agglomération veut en contenir la hausse. "La facture va exploser, mais si nous restons les bras croisés, cela va être une augmentation insoutenable", prévient Charles Dayot, président de la collectivité, l'idée est de prendre un certain nombre de mesures pour baisser la douloureuse. Sur l'agglomération et sur la ville, on va aller chercher plus de 500 000 euros d'économie." Les contrats énergétiques seront signés pour trois ans à la fin de l'année, et au vue du contexte économique, ils risquent d'être salés.

Pour l'année 2022, l'agglomération a déboursé 840 000 euros en gaz et en électricité. Si rien n'est fait, cela grimpera à 1 716 000 euros à la fin de l'année prochaine. Selon les prévisions, les mesures vont permettre d'économiser 159 000 euros, soit 10% en moins. Mont-de-Marsan va débourser, à elle seule, 2 543 000 euros, soit 14% de moins que le montant prévu sans le "plan de sobriété".