Sobriété énergétique : l'Université de Reims a récolté plus de 700 propositions dans sa "boîte à idées"

Les universités étant des opérateurs de l'État, elles n'échappent pas à la demande du gouvernement de baisser de 10% la consommation d'énergie. L'Université de Reims Champagne-Ardenne a d'ores et déjà commencé à réfléchir à son plan de sobriété énergétique, qu'elle devra présenter à la fin du mois d'octobre au gouvernement. Elle a ainsi lancé une "boîte à idées".

Personnels, enseignants et étudiants y ont déjà déposé plus de 700 réponses, "qui sont en train d'être traitées", assure le président de l'URCA. Parmi les "écogestes" qui ont été proposés : "faire attention à éteindre les lumières, les ordinateurs, maîtriser le chauffage", précise Guillaume Gellé. Les radiateurs ont ainsi été rallumés le lundi 7 octobre, dans les bureaux et salles de cours, mais sans dépasser les 19 degrés recommandés par le gouvernement, assure l'Université.

Moins d'étudiants inscrits en 2022 qu'en 2021

L'URCA enregistre, pour cette année 2022-2023, 27 500 étudiants, c'est 3% de moins que l'an dernier. "Cela fait maintenant deux ans que nous observons une baisse du nombre d'inscrits en première année, qui est liée à la démographie de la Champagne-Ardenne", explique Guillaume Gellé.

Parmi les nouveaux étudiants, l'URCA compte une dizaine d'étudiants ukrainiens, contre 14 l'an dernier. Elle accueille aussi une chercheuse ukrainienne, dans le laboratoire d'économie et de gestion. Un deuxième chercheur ukrainien devrait bientôt accueilli à l'Université de Reims Champagne-Ardenne.