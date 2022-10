Sobriété énergétique en Dordogne : Coulounieix-Chamiers tente d'alléger sa facture

Le maire de Coulounieix-Chamiers, Thierry Cipierre, défend un intérêt à la fois écologique et économique du plan de sobriété.

200 000 euros de plus sur la facture énergétique en 2023. C'est la prévision que dresse la municipalité de Coulounieix-Chamiers malgré les mesures de sobriété annoncées ce vendredi 28 octobre. Le budget consacré aux énergies était de 500 000 euros en 2020, il devrait être de 700 000 euros l'année prochaine.

"Si nous n'agissons pas maintenant, le coût pourrait être 30 à 40% supérieurs à la prévision actuelle, redoute le maire Thierry Cipierre. Il donc décidé de prendre des décisions. Cet hiver, la température de tous les bâtiments publics sera ainsi limitée à 19 degrés. Elle descendra à 15 degrés pendant la nuit. L'éclairage diminuera en intensité ou sera totalement à l'arrêt entre 22h30 et 6 heures du matin. La mobilité douce sera encouragée avec notamment l'achat de vélos électriques.

"Hors de question d'endetter la ville"

"Nous avions déjà une prise de conscience écologique, mais qui est amplifiée compte tenu de la situation économique", déclare celui qui a été élu à Coulounieix-Chamiers en 2020 et qui a repris des finances fragiles. Thierry Cipierre défend une "gestion rigoureuse" qui a permis, selon-lui, de diminuer les frais de fonctionnements de la Ville. Il souhaite accentuer cette politique car il est "hors de question de l'endetter". Cela nécessite d'absorber la hausse des prix de l'énergie. Il résume : "On doit faire des économies ailleurs donc il y aura peut être moins d'investissement l'année prochaine"__.

Pour autant, le maire veut que sa commune "continue à investir" car elle "a besoin de vivre et de se moderniser". Il souhaite améliorer l'isolation des bâtiments. D'autant que ces investissements pourraient, à terme, réduire les dépenses énergétiques et donc être rentables.

Le bois limite la casse

Une hausse de 200 000 euros n'est pas anodine. Mais Coulounieix-Chamiers s'en sort plutôt bien par rapport à d'autres communes de Dordogne. À Bergerac, la facture va presque doubler , tandis qu' elle pourrait être multipliée par trois à Sarlat .

Selon le directeur des services techniques de la Ville, Philippe Tougne, l'explication vient du réseau de chaleur mis en place en 2015. Depuis, la quasi-totalité des bâtiments publics sont chauffés à plus de 75% au bois. Une énergie "qui coûte de plus en plus cher, mais pas autant que le gaz", précise-t-il. Mais surtout, le bois utilisé vient du Périgord. Le coût de transport n'est donc pas très élevé.

Le maire se félicite d'une "anticipation". Mais il reste prudent sur l'évolution des coûts car la gestion du budget est "très fine" dans sa commune, concède Thierry Cipierre.