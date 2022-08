Sobriété énergétique réclamée aux entreprises : le coup de gueule du président de la CPME en Occitanie

Le gouvernement veut inciter les entreprises à consommer moins d'énergie, et ce très rapidement. La Première ministre Elisabeth Borne a invité ce lundi, devant le Medef, les entreprises à établir dès le mois de septembre des "plans de sobriété" énergétique, qui visent à réduire leur consommation de 10%. Une mesure demandée pour éviter que le gouvernement n'impose des "baisses de consommation".

Des annonces qui font bondir Vincent Aguilera, chef d'entreprise à Ramonville et président de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) de Haute-Garonne et d'Occitanie. Entretien.

Comment avez-vous pris les annonces d'Elisabeth Borne ?

Vous savez, depuis mars 2020, nous prenons des injonctions en permanence. Là, encore une fois, on nous demande de faire attention et on nous interpelle. Donc ça devient une habitude, c'est assez fatigant puisque nous subissons en permanence sans avoir une visibilité sur nos carnets de commandes, sur notre activité. À court terme, je ne parle même pas de moyen ou long terme, il est très difficile de pouvoir naviguer à vue. Donc on subit, on le prend mal, forcément, puisque on s'adresse à nous directement.

Elisabeth Borne agite même la menace du rationnement de l'énergie. Cela peut mettre en péril beaucoup d'entreprises de Haute-Garonne et plus largement d'Occitanie ?

Énormément. Je voudrais simplement vous rappeler que la confédération que je préside, ce sont des TPE et des PME. Les actionnaires ne sont que des chefs d'entreprise patrimoniaux et qui font de toute façon très attention à leur consommation, à l'augmentation des coûts. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas de bouclier tarifaire énergétique donc on est obligés de prendre, par anticipation, des mesures.

On a vu notre coût de gaz et d'électricité bondir de 40 à 50%. Donc nous faisons déjà des économies sur nos coûts cachés que sont l'énergie.

Il faut donc que l'État débloque des aides pour tenir cet engagement de 10% de baisse énergétique ?

Bien sûr qu'on veut jouer le jeu et on a toujours joué le jeu. Je vais rappeler le plan "Un jeune, une solution", pour éviter les décrocheurs. On a fait en sorte de pouvoir embaucher des jeunes. Là, ça va être pareil. On va faire en sorte, et nous faisons déjà en sorte, de réduire notre consommation énergétique pour que nous puissions tous, à un moment donné, avoir du gaz et de l'électricité pour cet hiver.

Concrètement, dans votre entreprise de fabrication et de livraison de plats préparés à Ramonville, comment allez-vous baisser votre consommation énergétique ?

En planifiant. Il faut planifier nos activités, nos tâches. Dans le cadre des transports, il faut mettre en place plus d'écoconduite, planifier des trajets. Peut-être signer la convention entreprise-climat de telle sorte à ce que nous puissions avoir des opérations qui nous permettent de palier ces hausses énergétiques. Mais encore une fois, ce que l'on nous demande aujourd'hui sera différent demain. Le prix du mégawattheure est passé à mille euros alors qu'il était de 85 euros.

Donc il va falloir que des aides gouvernementales soient planifiées pour que nous puissions améliorer l'isolation de nos bâtiments, de nos bureaux. Les mobilités, la métallurgie, l'industrie et les services sont des consommateurs énergétiques mais sont indispensables à l'économie nationale.