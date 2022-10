Sobriété énergétique : la piscine de Rochefort fermée entre les vacances de Noël et de février

Comme toutes les collectivités, la mairie de Rochefort (et l'agglomération) a fait les comptes. L'équation est simple : l'année prochaine, le budget consacré à l'énergie va plus que doubler. De 1,6 million d'euros en 2022, la facture augmente de deux millions pour 2023. Cet argent, il faut donc le trouver quelque part. Le maire de Rochefort et président de l'agglo, Hervé Blanché, a présenté son plan de sobriété ce mardi 11 octobre. Sept mesures pour faire des économies (résumées dans la vidéo ci-dessous). Eclairage public, baisse de la température... La plupart reprennent les propositions du gouvernement. Mais pour les piscines, Rochefort va plus loin, en décidant carrément de fermer sa piscine pour neuf semaines.

Il ne sera donc pas possible d'aller nager à Rochefort entre les vacances de Noël et celles de février. C'est donc quatre semaines de fermeture de plus que d'habitude (fermeture annuelle pour raisons techniques). De quoi économiser 70 000 euros pour la mairie. Ce que comprennent certains utilisateurs croisés ce matin. "C'est normal. On ira jusqu'à Noël et si c'est fermé c'est fermé__", s'exclame Gilbert. Tout juste arrivé dans la région, il s'apprête justement à prendre une carte de dix entrées.

Certains usagers compréhensifs, d'autres mécontents

Karine aussi, qui vient faire ses longueurs une fois par semaine, n'est pas bousculée plus que ça : "Honnêtement, cela ne me change pas grand chose. C'est trois mois dans l'année, on va s'en remettre. On ira marcher, c'est moins cher. On peut faire plein d'autres activités". Mais certaines sont quand même désorientées. "Cela mes stresse un peu" réagit Elsa en apprenant la nouvelle. La piscine, c'est pour elle un moment important. Elle vient presque tous les jours où elle travaille. "Je ne peux pas m'en passer. Je prendrai ma voiture et j'irai à Châtelaillon__". Ce que fera aussi Marie, d'ailleurs, elle ne comprend pas que le bassin de Rochefort soit le seul à fermer : "Partout ailleurs, on baisse la température, mais on laisse ouvert..."

J'ai perdu une centaine d'adhérents depuis le début de l'année. - Le président du Rochefort Neptune Club

La solution voiture n'est pas envisageable pour Patrick Simon, président du Rochefort Neptune Club (club de natation, c'est l'une des sept associations à profiter du bassin rochefortais) et ses licenciés : "Mes gamins, mes petites dames et mes petits messieurs, ils ne vont plus pouvoir venir". Le président est surtout inquiet pour la suite. Normalement, il compte 300 adhérents. "Mais là, depuis le début de l'année, il m'en manque une centaine, regrette-t-il. Des personnes qui, vu le contexte, ont attendu avant de s'inscrire. Et vu les décisions, elles ne s'inscriront pas". Cela commence à devenir difficile pour son club. Jusqu'ici avec trois salariés, il ne renouvellera pas le troisième en CDD.