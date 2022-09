Sobriété énergétique : la stratégie globale de la ville d'Argentan

La ville d'Argentan dans l'Orne a décidé de mettre en place une politique globale de réduction de sa consommation d'énergie avec de premières mesures dès 2017. Une précurseure en la matière. Le maire, Frédéric Leveillé explique la stratégie de la ville.

France Bleu : Commençons pas l'électricité, comment avez vous fait pour économiser dans ce domaine ?

Frédéric Leveillé : Alors, il y a plusieurs, plusieurs orientations qui ont été prises. Il y a une première orientation qui avait été prise d'ailleurs dès 2017 et je salue d'ailleurs mes prédécesseurs qui étaient engagés sur une stratégie de diminution de l'éclairage public. À l'époque, c'était assez novateur. Aujourd'hui, tout le monde a envie de le faire. L'idée était de réduire le temps d'éclairage public, en particulier en éteignant à 23 h 30 le soir et en allumant au départ à 5 h et demie puis 4 h et demie, en particulier en ville pour les gens qui travaillaient très tôt. Cette première année là nous a permis d'économiser 106 000 €. C'est clair et ça nous a permis aussi d'investir depuis l'an dernier dans des LED et donc d'économiser et de continuer à économiser.

France Bleu : Et les économie grâce au passage aux LED sont importante aujourd'hui ?

Frédéric Leveillé : Oui, on a économisé à peu près 50 % depuis et donc on se retrouve dans une stratégie qu'il faut développer. J'insiste sur ce mot parce qu'il me semble essentiel, mais une stratégie qui nous permet de pouvoir avoir une vraie logique, c'est-à-dire l'investissement. Je le dis souvent dans les collectivités, l'investissement, c'est une fois, le fonctionnement, c'est tous les ans. Il nous faut avoir une vraie déclinaison d'investissements qui sont des investissements productifs qui nous permettent de faire des économies sur la durée. C'est ce que nous avons fait avec l'éclairage public. C'est aussi ce que nous faisons avec un économe de flux. Il a travaillé sur 59 bâtiments publics et sur ces bâtiments publics, il a été rechercher toutes les économies possibles à faire. Je vais vous donner un exemple concret la médiathèque d'Argentan. ça nous fera une économie de 8 500 € par an.

France Bleu : Votre stratégie comprends plusieurs volet et notamment le bâtiment. Comment est-ce que vous avez réalisé des économies dans ce domaine ?

Frédéric Leveillé : Le bâtiment, parce que la sobriété, ce n'est pas seulement la sobriété énergétique. Par exemple nous avions deux écoles qui n'étaient pas forcément toutes remplies. On a fait en sorte de pouvoir avoir une seule école, l'école Marcel-Pagnol, Fernand-Léger. Elle regroupe à la fois les maternelles et primaires dans un bâtiment qui a été rénové, qui a été lui aussi travaillé pour que, en matière d'énergie, on puisse faire des économies significatives. Et là, on assure le fait que sur cette école, on a l'ensemble des enfants qui sont réunis. On a des coûts d'énergie et de fonctionnement qui sont moindres. Le bâtiment de l'ancienne école Fernand-Léger, qui s'appellera désormais l'Espace Jean Moulin, est un bâtiment qui, là aussi, doit être multifonctions. Et ça, ça fait aussi partie des logiques de sobriété.

France Bleu : La dernière thématique qu'on voulait aborder avec vous, c'est la mobilité. Comment est ce qu'on gère le problème des voitures dans une ville en milieu rural ?

Frédéric Leveillé : Alors les voitures dans un milieu, dans une ville un peu un peu rural, forcément il y en a. Mais ceci étant, on a aussi des opportunités pour à la fois développer d'autres types de mobilité. On a un plan vélo sur la ville d'Argentan mais qui va au delà d'ailleurs, puisque l'idée, c'est de pouvoir le rendre intercommunal et de permettre aussi des mobilités à vélo entre des communes qui sont en proximité d'Argentan. Et puis, on a aussi fait le choix d'avoir des bus. Les bus à Argentan existent depuis plus de 30 ans, mais désormais nos bus sont pour trois sur quatre d'entre eux, équipés au gaz naturel de ville. L'intérêt c'est que le gaz nous produisons nous-même. C'est un vrai sujet aujourd'hui puisque nous, le gaz, on le produit, et pour autant, il est payé au même prix que le gaz fossile alors que c'est du biogaz fabriqué localement.