Sobriété énergétique : La ville de Joué-lès-Tours dévoile son plan pour faire des économies

Après Ballan-Miré , Joué-lès-Tours dévoile son plan de sobriété énergétique. Il contient plusieurs volets de mesures déclinées sur le court, moyen et long terme. La deuxième plus grande ville d'Indre-et-Loire a fait ses comptes. Elle devra payer trois millions d'euros de plus en 2023 de factures énergétiques.

Les premières mesures sont déjà en vigueur, les autres seront effectives d'ici la fin du mois de novembre. Il est décidé de baisser la température des bâtiments municipaux à 19 degrés et celle des gymnases à 14 degrés (soit deux degré de moins que d'ordinaire).

Sur le court terme : baisse du chauffage et extinction des feux

Les bâtiments municipaux seront éteints dès 22h, même chose pour le panneau lumineux de l'Hôtel de ville. Les panneaux publicitaires lumineux seront éteints entre 1h et 6h du matin. La commune a décidé de maintenir l'éclairage public dans tous les quartiers.

Des actions sur le moyen et long terme

Pendant les vacances de Noël, la mairie envisage de regrouper dans les mêmes bâtiments les agents qui ne seraient pas en congés. Des ateliers de sensibilisation pourront être proposés à des entreprises ou des particuliers qui souhaitent adopter des écogestes ou qui recherchent des conseils pour rénover leurs bâtiments.

Les illuminations de Noël sont maintenues mais elles resteront éteintes entre 23h et le début d'après-midi.

Objectif : faire des économies

L'objectif de toutes ces mesures est clair : la ville compte faire des économies. En effet, la facture d'électricité de Joué-lès-Tours gonfle de trois millions d'euros pour l'année 2023. Pour autant, la municipalité assure qu'il n'y aura pas de hausses d'impôts.