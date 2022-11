Sobriété énergétique : le succès des pompes à chaleur en Mayenne

La guerre en Ukraine, la hausse des prix des matières premières et la pénurie d'énergie... Autant de choses qui poussent à la sobriété énergétique cet hiver. De nombreux gestes du quotidien sont adoptés pour faire baisser les factures et économiser de l'énergi. Et pour se chauffer par exemple, beaucoup de Mayennais remplacent leurs radiateurs et leurs chaudières par des pompes à chaleur.

Des délais d'attente de plus de 6 mois

Il faut patienter parfois plus de dix mois avant d'avoir une pompe à chaleur à la maison, Maxime Grimault, gérant de l'entreprise Etao Ebea, spécialisé en pompes à Saint-Berthevin, justifie ce délai : "C'est dû au fait que les composants électroniques des pompes sont fabriqués un peu partout dans le monde et les délais de livraisons sont longs, c'est ce qui bloque la production de pompe à chaleurs [...] on doit attendre environ six mois avant de les recevoir." Le spécialiste de ces dispositifs ajoute que les délais sont d'autant plus allonger à cause de la forte demande : "On est planifié jusqu'à mi-mars tellement la demande est forte, donc il faudra patienter au moins quatre mois de plus, une fois qu'on aura reçu la pompe, pour qu'on puisse intervenir chez le client."

Diviser par trois sa facture d'électricité

Même si le temps d'attente peut être relativement très long, c'est un investissement qui peut soulager considérablement les fins de mois. Selon Maxime Grimault, il faut compter environ entre 14.000 et 16.000 euros pour l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur chez soi. "C'est un prix à mettre si l'on souhaite diviser la facture à la fin du mois", il poursuit, "si la maison se chauffe à l'électrique, on peut diviser par trois sa facture, pareil si on se chauffe au fioul, et encore les prix du fioul ne font qu'augmenter et enfin si la maison fonctionne au gaz, on divise par deux sa facture", explique-t-il.

