Sobriété énergétique : les conseils des professionnels mayennais de l'habitat pour se chauffer

Il faut faire preuve de sobriété énergétique, alors que d'éventuelles pénuries d'électricité se profilent cet hiver, c'est le message porté par le gouvernement et le département de la Mayenne. A l'échelle nationale et départementale, des plans de sobriété énergétique ont été présentés pour inciter notamment les particuliers à réduire leurs consommations.

ⓘ Publicité

Pour les professionnels mayennais de l'habitat, cela passe notamment par son choix de mode de chauffage. "Beaucoup de clients cherchent à diminuer leurs factures, surtout ceux au fioul ou au gaz", explique Charlène, commerciale de la société Flamme Déco. "Actuellement, je suis à 60% de vente de poêles à bois contre 40% pour les granulés." Il y a an, c'était la tendance inverse, mais depuis les prix des granulés ont augmenté. "Le bois a pris le dessus, c'est plus facile de se fournir", ajoute la commerciale.

L'isolation du toit

Mais se chauffer est compliqué quand on habite dans une passoire thermique. Il faut avant tout s'occuper du toit. "Il y a 30% de déperdition par le haut de la maison", précise Valentin Loison responsable de la société mayennaise Mister Toiture. "La priorité n°1, c'est d'isoler les combles ou la toiture, c'est aussi l'isolation la plus simple et la moins cher à réaliser." Le chef d'entreprise constate également une hausse des demande de devis pour l'isolation des logements. Si ces travaux sont nécessaires, ce ne sont pas des solutions miracles prévient Julien, de Emaplast à Parné-sur-Roc : "changer une partie des fenêtres ne va diviser votre facture par deux, mais pour un changement global, on parle plutôt d'un gain de 15%." Pour ces travaux, les particuliers peuvent d'ailleurs profiter d'aides de l'État.