Sobriété énergétique : les piscines fermées un à deux mois sur Porte de DrômArdèche

La facture énergétique de la communauté de communes Porte de DrômArdèche a bondi, comme ailleurs : "on était sur un budget annuel gaz et électricité de 400.000 euros en 2021. On est passé à 800.000 euros en 2022. Et les estimations pour l'année 2023 sont de 1,5 million" détaille Pierre Jouvet, le président, "on ne peut pas engloutir l'intégralité de nos budgets pour payer de l'électricité et du gaz."

Fermeture par alternance des piscines

Les équipements les plus gourmands en énergie sont les piscines : 60% de la facture énergétique. Le chauffage de l'air et de l'eau va être abaissé, mais elles vont aussi fermer, par alternance. La piscine Bleu Rive de Saint-Vallier sera fermée du 5 décembre au 2 janvier inclus et la piscine des Collines de Châteauneuf-de-Galaure du 19 décembre au 19 février inclus. "On a choisi cette fermeture alternée en deux temps pour permettre aux scolaires de bénéficier des activités pour l'apprentissage de la natation, parce que l'on sait que c'est très important" précise Pierre Jouvet.

Economies sur l'éclairage et le chauffage

Parmi les autres mesures du plan de sobriété de Porte DrômArdèche : baisse du chauffage à 19° dans les bureaux et 16° dans les équipements sportifs communautaires (salle de tennis de table à Manthes et Boulodrome à Anneyron). "Le chauffage sera maintenu à 21° dans nos crèches ainsi qu’au centre de santé compte tenu de la vulnérabilité du public accueilli" souligne en revanche la communauté de communes. Dans les zones d’activités et aux environs des bâtiments de la collectivité, l’éclairage public sera éteint entre 23h et 5h30.

L'ensemble de ces mesures devrait permettre une économie de 240 000 euros, même si les estimations sont difficile avec la volatilité des prix de l'électricité et du gaz.