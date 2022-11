Sobriété énergétique : Saint-Étienne éteint ses lampadaires la nuit à partir de décembre

Début décembre, les lampadaires seront éteints entre minuit et quatre heures du matin à Saint-Étienne, sauf dans le centre-ville

Extinction des feux entre minuit et quatre heures du matin à Saint-Étienne ! La ville a décidé d'éteindre les lampadaires la nuit, dans le cadre de son plan de sobriété énergétique présenté ce 14 novembre. Sur les communes associées de Rochetaillée et Saint-Victor-sur-Loire, l'extinction des lumières est programmée entre une heure et cinq heures du matin. Seul le centre-ville restera éclairé toute la nuit. Le passage des trams est également sécurisé puisque l'éclairage le long des lignes ne s'arrêtera qu'entre 1h30 et quatre heures du matin, c'est à dire lorsqu'aucun tram ne circule.

Nicole Peycelon, l'adjointe en charge de la tranquillité publique reconnaît que plonger une majeure partie de la ville dans l'obscurité pendant une partie de la nuit peut susciter quelques craintes chez les habitants. Mais elle promet de rectifier le tir si des problèmes d'insécurité étaient constatés dans des zones non éclairées.

Objectif : 80% de leds en 2026

En parallèle à la réduction du temps d'éclairage, Saint-Étienne continue de remplacer les ampoules classiques par des leds. Avec un objectif : baisser de 30% la consommation d'énergie liée à l'éclairage public. À ce jour, sur les 20.400 points lumineux que compte la ville, 8.000 sont équipés de leds. Le but est d'atteindre les 15 à 16.000 d'ici 2026.

400 mille mètres carré de bâtiments à chauffer

L'autre gros poste d'économie d'énergie pour la ville de Saint-Étienne concerne les bâtiments communaux. La ville doit chauffer 1200 bâtiments chaque année, soit 400 mille mètres carré. Elle suit les consignes gouvernementales et chauffe à 19 degrés contre 20 jusque-là. Pas anodin, souligne Denis Chambe, l'adjoint en charge de la gestion du patrimoine municipal, quand on sait que baisser la température d'un degré réduit la consommation de 7%.

Pas question néanmoins de faire grelotter les plus fragiles donc les crèches et les résidences pour personnes âgées resteront chauffées à 21 degrés. Les piscines, elles, sont désormais chauffées entre 25 et 26 degrés, soit deux degrés de moins qu'auparavant. Les gymnases affichent maintenant une température 14 degrés.

La consommation baisse mais les tarifs explosent

En parallèle, la ville poursuit l'isolation des bâtiments et veut développer le pilotage à distance du chauffage. Une technique qui permet, par exemple, d'abaisser à 15 degrés la température de bureaux qui seraient inoccupés pendant le weekend. Actuellement, seul un tiers des bâtiments bénéficie du pilotage à distance. Cet équipement sera généralisé au fur et à mesure des réhabilitations et constructions de nouveaux bâtiments. Le chantier est donc de longue haleine.

Toutes ces économies en matière de consommation d'énergie ne sont pas synonymes d'économies sur la facture finale. Car Denis Chambe le rappelle, les contrats d'approvisionnement énergétique de la ville arrivent à échéance : fin 2022 pour l'électricité et courant 2023 pour le gaz. Or, à ce jour, les nouveaux tarifs proposés par les opérateurs énergétiques sont multipliés par cinq ou six.