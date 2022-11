Sobriété énergétique : un couple de Laval redoute l'hiver dans son HLM

Lorsque vous vous rendez chez Claude et Yveline, dans leur appartement du quartier Saint-Nicolas à Laval, vous êtes très vite saisi par un courant d'air froid. Le couple vit d'ailleurs au quotidien avec un pull-over pour madame, et une doudoune sans manche pour monsieur. Une situation qui n'amuse guère ses septuagénaires à la retraite. Le chauffage au sol, dans leur logement du quatrième étage d'un immeuble, semble ne pas être suffisant.

ⓘ Publicité

"Regardez [il montre un thermomètre accroché au mur du salon, ndlr] on a 17°C là" indique Claude agacé. "C'est n'importe quoi, il fait froid. Je n'arrive pas trop à me bouger" ajoute son épouse. Les poignées de porte sont froides, et dans leur chambre c'est pareil : draps, oreillers sont d'une fraîcheur qui n'invite pas à la sieste. "Par-dessus mon pyjama, je suis obligée de mettre une polaire" se désole Yveline.

Le couple rit jaune quand il entend la Première ministre et les autres membres du gouvernement expliquer dans les médias qu'il faudrait baisser le chauffage à 19°C pour faire des économies d'énergie. "On a travaillé toute notre vie, et on vit dans un logement pareil... le loyer a augmenté de 18 euros en plus. Et on a même pas un chauffage correcte" déclare Claude. Contactés, certains voisins du couple confirment aussi l'inefficacité du chauffage. À l'approche de l'hiver l'inquiétude est palpable.

loading

Journée spéciale sur France Bleu Mayenne

Ce lundi 14 novembre 2022, la première radio du département vous donne la parole au 02.43.67.11.11. Quels sont vos petits gestes du quotidien pour réduire les factures et économises l'énergie ? Venez témoigner à l'antenne. À 8h08, le directeur de l'ADEME, l'agence de la transition écologique en Pays de la Loire est l'invité de la matinale. Dans la Nouvelle Éco à 7h15 et 12h05, un habitant d'Ambrières-les-Vallées fourmille d'idées pour la sobriété énergétique.